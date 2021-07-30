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Melisa Şenolsun-Umut Evirgen çifti sessiz sedasız ayrıldı!

30 Temmuz 2021 Cuma - 9:52 | Son Güncelleme : 30 07 2021 - 9:52

Yaklaşık iki yıldır birlikte olan oyuncu Melisa Şenolsun ile işletmeci Umut Evirgen çifti sessiz sedasız yollarını ayırdı.


Oyuncu Melisa Şenolsun ile Umut Evirgen çiftinden beklenmedik bir gelişme yaşandı. İkilinin sessiz sedasız ayrıldığı öğrenildi.
 
Snob Magazin'in haberine göre, Şenolsun'un yakın çevresine, "Umut ile tekrar bir araya gelme ihtimalimiz yok. Kesin olarak bitti" dediği öğrenildi. Şenolsun ve Evirgen'in dikkat çekmemek adına sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürdükleri ifade edildi.
 
"AŞKI ÇÖZEBİLMİŞ DEĞİLİM"
 
Melisa Şenolsun, "Aşkı nasıl tanımlarsın?" sorusuna "Aslında tanımlayabilecek kadar da çok aşk sığdırmadım hayatıma. Henüz tam anlamıyla çözebilmiş değilim aşkı. Duygu yoğunluğu yüksek, hormonal bir durum diyelim." yanıtını vermişti.
 
 

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