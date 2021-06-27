Melek İpek: "YKS'yi kazanana kadar deneyeceğim"

Antalya'da kendisine işkence yapan eşi Ramazan İpek'i (36) öldüren ve 108 gün sonra tahliye olan Melek İpek (31), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi'ne katıldı. Bugünkü sınavının daha kolay ve iyi geçtiğini belirten İpek, “Hedefime ulaşamazsam seneye bir daha deneyeceğim. Kazanana kadar deneyeceğim" dedi.

Döşemealtı ilçesinde 7 Ocak'ta kendisine işkence edip ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek mahkemece tutuklandı. Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada, 'Meşru savunmada sınırın aşılması mazur görülebilecek bir heyecan, korku ve telaştan ileri gelmiş ise faile ceza verilmez' hükmü gereğince tahliyesine karar verilen İpek, 108 gün sonra özgürlüğüne kavuştu.

Tahliye edildikten sonra ailesine ait çiftlik evinde ilk röportajını DHA 'ya veren Melek İpek, Kovanlık köyündeki antik kentin kıyısında zakkum çiçeklerinin arasındaki çiftlik evinde günlerini geçiriyor.

Kızları Ceylin Deniz ve İkra Nur ile birlikte ders çalışan İpek, üniversite sınavına da hazırlandı. Hedefi Akdeniz Üniversitesi Matematik Öğretmenliği olan Melek İpek, bugün YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi oturumunda ter döktü.

Sınavın nasıl geçtiği hakkında bilgi veren Melek İpek, “Sınavım iyi geçti, güzeldi. Dünküne göre daha kolaydı. Bildiklerimi yaptım. Bakalım nasip artık bekleyeceğiz. Hedefime ulaşamazsam seneye bir daha deneyeceğim. Bu sene çok fazla çalışma zamanım olmadı. Kazanana kadar deneyeceğim" dedi.