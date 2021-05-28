MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
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MEB son dakika duyurdu! Ve başlıyor: 2 Temmuz'dan itibaren...
28 Mayıs 2021 Cuma - 21:27 | Son Güncelleme : 28 05 2021 - 21:27
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) son dakika duyurdu. Milyonlarca öğrenci merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz'dan sonra başlayacak olan telafi eğitimleriyle ilgili, "İsteyen öğretmen ve öğrencilere, sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturduk. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" dedi.
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