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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 4, 7 ve 10'ncu sınıf...

AA |  19 Mart 2021 Cuma - 13:42 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 13:42

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) açıklama geldi. Merakla bekleniyordu. MEB kararı resmen duyurdu. Öğrenci ve velilerin beklediği tarih belli. oldu. 7 bin öğrenciyi ilgilendiriyor. 14-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'nın (PIRLS) bu yıl 14-28 Haziran'da 4'üncü sınıf seviyesindeki yaklaşık 7 bin öğrencinin katılımıyla yapılacağını bildirdi.


Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Karar tüm vatandaşlara duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı  Mahmut Özer, PIRLS 2021 öğrenci başarı araştırması kapsamında Gaziantep'teki ilk  bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, öğrenci başarısını izlemeyi  amaçlayan çalışmaların eğitim sisteminin farklı bağlamlardaki performansını  değerlendirme açısından önemli geri beslemeler sağladığını belirtti.
 
Eğitim sisteminin performansının sürekli izlenerek elde edilen  bulgulara göre iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Özer, bu çerçevede 4, 7 ve  10'ncu sınıf düzeylerinde ilk kez Türkçe, matematik ve fen alanlarında kapsamlı  bir izleme araştırması düzenlendiğini aktardı.
 
Özer, destekleme ve yetiştirme kurslarının performansını ölçmeye  yönelik ilk kez izleme ve değerlendirme araştırması da yapıldığına işaret ederek,  Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) yanı sıra bu yıl yapılacak  PIRLS ile öğrencilerin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı  değerlendirme sonuçlarının zenginleştirileceğini açıkladı.
 
"Salgın durumu dikkate alınarak araştırma yapılacak"
 
Türkiye'nin PIRLS'a daha önce sadece 2001'de katıldığını ve bu  araştırmanın 5 yıllık döngüler halinde ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerine  uygulandığını hatırlatan Özer şunları kaydetti:
 
 "Bu araştırma, yalnızca öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek  için geliştirilen bilişsel testlerden oluşmuyor. Ayrıca bu becerileri etkileyen  faktörleri tespit etmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketlerini de  kapsıyor. PIRLS 2021 döngüsü, salgın durumu da dikkate alınarak 14-28 Haziran'da  uygulanacak. Araştırma 48 ilde 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesindeki yaklaşık  7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek. PIRLS 2021 uygulaması  kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz ilgili  illerde bilgilendirme toplantıları düzenleyecek. Bu süreçte bu illerimizdeki  Ölçme Değerlendirme Merkezlerimiz de aktif rol alacaklar."
 
Toplantıya, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri  Şensoy, Gaziantep İl Müdürü Yasin Tepe ile okul yöneticileri ve öğretmenler  katıldı.
 
  
 

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