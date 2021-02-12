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MEB resmen duyurdu! Ve belli oldu, 1,2,3,4 ve 8 ile 12. sınıflar...

AA |  12 Şubat 2021 Cuma - 15:59 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 15:59

Öğrenci ve veli herkes merakla bekliyordu. MEB resmen duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim ile ilgili yaptığı açıklamada, salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde okulların 15 Şubat’ta yüz yüze eğitime geçebilmesi için hazırlıkların belirlenen standartlara uygun olarak tamamlandığını ifade etti. Selçuk, 1 Mart'tan itibaren ise ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12. sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak “Evlatlarımızı, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz.” dedi.

Öte yandan (MEB), işitme engelli öğrencilere yönelik eğlenceli özel içeriklerin yer aldığı okuma öğreniyorum seti hazırladı.


Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Ziya Öğretmen Veli Buluşmaları” kapsamında ilk çevrim içi toplantıyı anneler ile gerçekleştirdi.  Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde çocukların eğitimiyle ilgili sorumluluğu da tam zamanlı üstlenen annelerle süreci değerlendirdi.Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Evlatlarımızı,  öğretmenlerimizin ve tüm toplumun sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin  koşullarına uygun olarak öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz."  ifadesini kullandı.  Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgını öncesi velilerle yüz yüze bir araya gelen Selçuk, öğretmenler ve  öğrencilerin ardından salgın nedeniyle velilerle de çevrim içi ortamda buluşmaya  başladı.  Bu kapsamda, "Ziya Öğretmenle Veli Buluşmaları"nın ilki "Annelerle  Salgın ve Uzaktan Eğitim Üzerine" başlığıyla gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, Türkiye'nin dört bir yanından annelerle çevrim içi bir  araya geldiği toplantıda, annelerin salgın sürecinde artan iş yüklerine işaret  etti. Annelerin evdeki sayısız işlerinden en çok önemseyip, gönülleriyle  yaptıklarının evlatlarıyla ilgili olduğunu dile getiren Selçuk, "Annelik tam  zamanlı bir mesai, ödülü evladın sıcak bir gülümsemesi, gün bittiğinde bir odada  sağlıkla uyuması... Bu izah edilmesi, yaşamada anlaşılması mümkün olmayan bir  yaşam biçimi." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Selçuk, "Tam zamanlı olarak anne ve tam zamanlı öğretmen  oldunuz. Evdeki onlarca kalem işinize, çalışan annelerimiz için iş yerindeki  işlerinize, bir de çocuklarınızın eğitim sürecini yönetmek eklendi.  Öğretmenlerimizle çok daha sık iletişim kurdunuz. Derslerin başlama zilini siz  çaldınız, teneffüste oyun arkadaşı oldunuz, kuralları hatırlatan idareci de  sizdiniz, teknik hizmet veren görevli de…" ifadelerini kullandı.
 
"Ulusal Destekleme Programı" ile uzaktan eğitimdeki öğrenme  kayıpları giderilecek
 
 İstatiksel verilerin yanı sıra velilerden gelen mektuplar ve  mesajlarla öğrenme süreçlerindeki gereksinimleri yakından takip ettiklerini  belirten Bakan Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evlerdeki bu yoğun mesaide, okul  öncesinden liseye kadar tüm seviyelerde ihtiyaç duyulan alanlarda basılı ve  dijital kaynaklar ile ailelerin yanında olmaya çabaladıklarına dikkati çekti.  Bakan Selçuk, yakında detaylarını kamuoyuyla paylaşacakları "Ulusal  Destekleme Programı" ile uzaktan eğitim döneminde oluşan öğrenme kayıplarının  giderileceğine işaret ederek, "Bu program, her bir çocuğumuzun ihtiyacı olan  destekleme eğitimini alabilmesine, varsa açığını kapatmasına, yoksa bilgisinin  pekişmesine yarayacak." açıklamasında bulundu.
 
Yüz yüze eğitim süreci
 
 Salgının düşük seyrettiği köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim  yerlerinde, okulların 15 Şubat'ta  yüz yüze eğitime geçebilmesi için  hazırlıkların standartlara uygun şekilde tamamlandığını bildiren Selçuk, 1  Mart'tan itibaren de ilkokullarda ve bu okullar bünyesindeki ana sınıflar ile  özel eğitim sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağını, 8 ve 12.  sınıflarda ise seyreltilmiş sınıflarda tam zamanlı yüz yüze eğitime başlanacağını  anımsattı. Bakan Selçuk, "Evlatlarımızı, öğretmenlerimizin ve tüm toplumun  sağlığını önceleyerek gerektiğinde illerin koşullarına uygun olarak  öğrencilerimizi okullarına kavuşturmak temennisindeyiz."  değerlendirmesini  yaptı.
 
Yüz yüze eğitime başlayacak öğrencilerin ailelerine uzmanından  tavsiyeler 
 
Sakarya Üniversitesi Eğitim  Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim  Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Ayas, 15 Şubat'ta kademeli olarak yüz yüze  eğitime başlayacak öğrencilerin, Kovid-19 salgını sürecinin olumsuz atmosferinden  çıkması için ailelere sağlıklı iletişim kurma ve sosyalleşme tavsiyesinde  bulundu. Prof. Dr. Ayas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi  altına alan salgın nedeniyle eğitim sisteminde değişikliklerin ortaya çıktığını  ve çocukların eğitim öğretim faaliyetlerini evden yürütmek zorunda kaldığını  söyledi. Okulu sadece öğrenciler için bir öğretim ortamı olarak  değerlendirmemek gerektiğine dikkati çeken Ayas, "Öğrencilerin arkadaşlarıyla  kurduğu ilişki ve iletişime bağlı olarak duyusal-sosyal gelişimlerini de  etkileyen bir süreç okul ortamı. Öğretimden farklı olarak okul, çocukların hayata  hazırlanma sürecinde iletişim kurma, karşılaştıkları problemleri çözebilme  becerilerini geliştirme açısından önemli." dedi.
 
 "Salgın nedeniyle aşırı titiz yaklaşımlar obsesif davranışları  ortaya çıkarır"
 
 Özellikle sağlık gibi mesleki alanlarda çalışan ebeveynlerin, eve  gelememesi nedeniyle çocuklarını görememe gibi sorunlarının ortaya çıktığına  değinen Ayas, ailelerin çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurması, özellikle bu  süreçte duygusal anlamda desteklenmesi açısından gösterecekleri tutum ve  davranışların önemli olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Ayas, sürecin olumsuz etkilerinden birinin de çocukların  korku ve kaygılarının artması olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:
"Özellikle hijyen açısından sürekli ellerinin yıkanması gibi  gösterilen aşırı titiz yaklaşımlar çocuklarda obsesif davranışların ortaya  çıkmasında önemli bir faktör. Ailelerin, okullardaki maske, mesafe ve hijyen  kuralları konusunda çok aşırı şekilde uyarılarda bulunması ciddi manada  çocukların kaygılarının artması, okula gitme korkularının oluşmasına önemli  derecede etki edebilir. Yine okullardan belli bir dönem uzak kalan öğrencilerin  uyumla ilgili sıkıntıları ortaya çıkabilir. Özellikle okula yeni başlayanlarda  daha fazla görülebilir. Bu nedenle ailelerin çocuklarını desteklemesi ve uyum  noktasında onlara yardımcı olması gerekir."
 
 "İmkanı olan aileler çocuklarını okula kendileri bıraksın"
 
İmkanı bulunan ailelerin bu süreçte çocuklarını kendilerinin okullara  götürmesinin salgın önlemleri anlamında gerekli olduğunu ifade eden Ayas,  çocukların, uzun süredir aileleriyle evlerde kaldıkları için ayrılma anksiyetesi  yaşayabileceğini, dolayısıyla yeni süreçte ailelerin çocuklarıyla okula gidip  çıkışta onları almasının önemli olduğunu dile getirdi. Ayas, salgın tedbirleri konusunda sürekli komutların verilmesinin  çocukların kaygılarının artmasındaki en önemli etkenlerden biri olduğuna işaret  ederek, "Dolayısıyla sürekli şekilde hatırlatılması, belli bir süreden sonra  çocuklarda duyarsızlaşmaya neden olabilir. Bu tür direktiflerin belli aralıklarla  verilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu. Öğrencilere, bunun sadece Türkiye'de değil tüm dünyada yaşanan önemli  bir süreç olduğunun anlatılmasının önem taşıdığını ifade eden Ayas, tüm  öğrencilerin, diğer arkadaşlarının da hep aynı sorunları ve sıkıntıları  yaşadığını düşünmesi gerektiğini belirtti. Ayas, çocukların yüz yüze eğitim sürecinde salgının etkilerini  atlatabilmesi için ailelere şu önerilerde bulundu: "Öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak ya da sanal ortamda  arkadaşlarıyla sosyal ilişkilerini geliştirmeli, bağlarını koparmamalı. Salgın  sürecinin en olumsuz etkilerinden biri, çocukların sürekli internet ortamına ve  ekrana maruz kalmasıyla ortaya çıkan bağımlılıklar ya da dikkat eksikliği  konuları. Ailelerin çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurarak bu süreci  yönetmesi ve öğrencilere rol model olması gerekiyor."
 
 MEB 5 KİTAP HAZIRLADI 
 
Öte yandan MEB, özel gereksinimli  öğrencileri sürekli artan zengin içeriklerle desteklemeye devam ediyor. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu kapsamda özel  öğrenciler için "İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma Yazma Öğreniyorum" isimli 5  kitaptan oluşan set hazırladı. Alanında bir ilk olan ve iki "Yardımcı Ders Aracı", "Öğretmen  Kılavuz", "Öğrenci Çalışma" ve "Etkinlik" kitaplarından oluşan set, okuma yazma  sürecine aktif katılımı sağlayan içerikler ve görsel betimlemelerden oluşuyor. Kitap setinde işitme yetersizliği olan öğrencilerin edinmeleri gereken  becerileri destekleyen ve beraberinde kelime dağarcığının zenginleşmesini  sağlayan kaynaklar da yer alıyor.  Öğrencilere eğlenceli etkinlik ve öğrenmeyi motive edecek çalışmalarla  okuma yazmayı sevdirecek kitap setinin dijital versiyonuna da  "http://orgm.meb.gov.tr/derskitaplari/isitme.html" adresinden ücretsiz  ulaşılabiliyor.
 
"Özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital kaynaklarla  hep yanlarında olduk"
 
 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlığın salgın sürecinde daha özel  gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda çok daha hassas davranmaya  çalıştığını belirterek, özel gereksinimli öğrencilerin zengin basılı ve dijital  kaynaklarla hep yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini bildirdi.    Mobil uygulamalar, dijital ders içerikleri ve etkileşimli kitaplar ile  birçok basılı kaynağı öğretmen, öğrenci ve veliler ile buluşturduklarını  hatırlatan Selçuk, "Bugün paylaştığımız 'İşitme Engelli Öğrenciler İçin Okuma  Yazma Öğreniyorum' seti, zengin içeriğiyle işitme yetersizliği olan  öğrencilerimizin okuma yazmayı kolaylıkla kavramalarını, Türkçe ve dilbilgisi  kazanımlarını desteklemeyi amaçlıyor." bilgisini paylaştı. Kaynakların öğrenciler için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, süreci  koordine eden Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'e, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri  Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.
 
  

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