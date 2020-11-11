MEB resmen duyurdu! Pazartesi başlıyor...

BAŞARISIZ OLAN SINIFTA KALACAK Öte yandan Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği yüz yüze sınavlarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Ortaöğretim Genel Müdürlüğü gerekli yönetmeliği geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Okullarda yüz yüze sınavlar yapılmaya başlandı. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirleniyor ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyuruluyor. Yani sınavın tarihine Bakanlık değil, okul zümre kurulu karar veriyor.

Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek, her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanıyor ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanıyor. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarında öğrencilerin oturma planı; fiziki mesafeyi koruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

TÜM SINIFLARA SINAV VAR

Henüz yüz yüze eğitime tam olarak başlayamayan sınıflar olan 6,7,10 ve 11'inci sınıflar da sınava giriyor. Tüm sınıflar, Bakanlıkça planlanan, hazırlanan konu ve kazanımları belirlenmiş eğitim bilişim ağı EBA üzerinden gerçekleştirilen, EBA TV üzerinden yürütülen eğitimden sorumlular. Bu doğrultuda farklı okullarda uygulanan canlı ders ve zoom, google meet gibi platformlardan aldıkları derslerden sınava girecekler.

DERSE KATILIMA GÖRE PUAN

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders etkinliklerine katılımlarına göre her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2'den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilecek.

SINAV SÜRESİ 1 DERS SAATİ

Yönetmelikte 4'üncü sınıftan itibaren her ne kadar 2 sınav olması koşulu varsa da yeni yönetmelikte, "2 sınav yapılabilir" deniyor. Yani bu da bir sınavın pandeminin yayılması ve yüz yüze okula gidilmemesi durumunda yapılmama ihtimaline yeşil ışık yakıyor.

Ayrıca bugüne kadar yapılmış sınavlar da geçerli sayılıp bunların e-Okul sistemine işlenmesi sağlanacak.

BAŞARISIZ OLAN SINIFTA KALACAK

Devamsızlık başarı değerlendirmesinde kriter olmayacak. Yani hiçbir öğrenci başarısızlıktan sınıfta kalmayacak. Ancak başarısız olması için hiçbir notu olmaması veya o derse ait bütün notların yetersiz olması gerekiyor. Zorunlu sınava girmeyen veya başarısız olanlar ya sorumlu geçecek ya da sınıfta kalacak.

UYGULAMALI DERSLERDE PERFORMANSA GÖRE NOT

Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi ve oyun , beden eğitimi ve spor , trafik güvenliği, insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler ve seçmeli derslerde sınav yapılmayacak. Bu derslerin dönem puanı ders etkinliklerine katılım puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak. Yani öğrenci bu derslerde normalde nasıl değerlendiriliyorsa bu dönemde de aynı şekilde not verilecek. Öğrenci, proje ve ders etkinlikleri uygulamalarının dersin özelliğine göre yüz yüze veya canlı ders ve çevrim içi diğer (e-posta gibi) ortamlarda sunulabilmesi sağlanacak.

YATILILAR OKULDA KALABİLECEK

Sınav tarihleri en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e-okul sistemine işlenecek. Yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan ve eğitim öğretim sürecini uzaktan eğitim yoluyla takip eden öğrencilerin, sınav tarihlerinin olduğu günlerde pansiyon kapasitesi, ulaşım şartları ve hijyen koşulları dikkate alınarak pansiyonda kalmaları sağlanacak.