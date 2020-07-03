MEB resmen duyurdu! Kaldırıldı, artık yapılmayacak

Binlerce kişiyi çok yakından ilgilendiren kararı Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu. MEB, üniversiteler tarafından sertifika düzeyinde yürütülen ve öğretmen olabilmek için şart koşulan pedagojik formasyon sertifika eğitiminin kaldırıldığını açıkladı. Karar tüm üniversiteler bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen 'pedagojik formasyon' sertifika eğitimiyle ilgili alınan kararı açıkladı.Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunun 29 Haziran 2020 tarih ve 12 sayılı Kararı ile yükseköğretim kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğini yitirmesine karar verildi. Daha önce yapılan açıklamalarda 2023 eğitim vizyon belgesinde sertifikaya dayalı 'pedagojik formasyon' uygulamasının kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde program açılması hedefine yer verilmişti. Ancak, bu hedefin uygulamaya geçmemesi nedeniyle uzunca bir süredir durum belirsizliğini koruyordu. Söz konusu karar, Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tüm üniversitelere bildirildi.

PEDAGOJİK FORMASYON

Yükseköğretim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde uygulanmış olan pedagojik formasyon; öğretmen olmak isteyen, fakat eğitim fakültesi bölümleri dışında bir bölümde okuyan öğrenciler için verilen bir programdı.