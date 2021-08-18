MEB resmen duyurdu! Flaş değişiklik kararı, tarih öne çekildi, 29 Ağustos'ta...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti ve resmen duyuruldu. Beklenen tarih değişti. 29 Ağustos'ta başlıyor. Değişiklik kararı ile ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Yüz yüze eğitim 6 Eylül itibarı ile başlayacak. Bu nedenle sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişikliğe gidildi.

Milyonlarca öğrenci, öğretmen ve veli yüz yüze eğitimin başlayacağı günü bekliyor. Koronavirüs salgınında normalleşme sürecine geçilmesinin bir adımı olarak yüz yüze eğitimin 6 Eylül itibarı ile başlatılmasına karar verildi. Milli Eğitim tarafından tüm çalışmalar bu tarih dikkate alınarak yapılıyor.

20 bin sözleşmeli personel alımı ile ilgili belirlenmiş olan tarih, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlamasına karar verilmesinin ardından değiştirildi. Değişiklik kararı bakanlık tarafından bugün duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.