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MEB harekete geçti ve duyurdu! Süre uzatıldı....

21 Ağustos 2020 Cuma - 13:46 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 13:51

Milli Eğitim Bakanlığı yüz binlerce kişinin beklediği açıklamayı yaptı. MEB açıklamasında o sürenin uzatıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı, başta sağlık alanındakiler olmak üzere, çalışan velilerin taleplerini gözeterek, okul öncesi eğitim kurumlarının yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetlerini yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar sürdürmesi kararı aldı. Bakanlıkça kurumlara gönderilen yazıda "(Okul öncesi eğitim kurumları) Yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve öğrenci velilerinin istemeleri halinde Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri yapılabilecektir" denildi


MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünce, okul öncesi eğitim  hizmeti veren kurumlara, yaz okulu faaliyetlerine ilişkin yazı gönderildi.
 
Yazıda, okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır  bulunuşluk düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda  başlamalarını sağlamak amacıyla "Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları  Yönetmeliği ile Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Çocuk Kulüpleri  Yönergesi" uyarınca yaz okulları ve yaz kulüplerinin açılabileceği anımsatıldı.
 
Yazıda, başta sağlık alanındakiler olmak üzere çalışan velilerin, okul  öncesi eğitim çağındaki çocuklarını, yaz okulları ve kulüplerinin sona ereceği 31  Ağustos'tan sonra mesai saati içinde bırakacak yer bulamayacaklarından,  uygulamanın yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar devam etmesi talebini  Bakanlığa ilettikleri belirtildi.
 
Yazıda, şu ifadelere yer verildi:
 
"Yaşanabilecek mağduriyetlerin önlenmesi ve okul öncesi eğitim  çağındaki çocukların güvenli ortamlarda bulunabilmesini sağlamak amacıyla  2020-2021 eğitim öğretim yılında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu  kapsamında faaliyette bulunan okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlarda  Bakanlıkça yüz yüze eğitimin başlatılacağı tarihe kadar kurumların kurucuları ve  öğrenci velilerinin istemeleri halinde, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının  Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunda yer alan hususlara  titizlikle uyulması kaydıyla yaz okulu ve yaz kulüpleri faaliyetleri  yapılabilecektir."
 

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