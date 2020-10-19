MEB harekete geçti ve belli oldu! 21 Ekim'de başlıyor...

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiren karar. Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. 81 ile yazı yollandı tarihler belli oldu. MEB öğretmen norm kadro güncellemesinin 21 Ekim 2020'de başlayıp 04 Kasım 2020'de biteceğine duyurdu. Ayrıca okullara hijyen için nakit desteği verileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk soru önergesine verdiği yanıtta "Okulların yeniden açılma sürecinde okullardaki hijyen ortamının sağlanmasına destek olmak amacıyla temizlik malzemesi ve teçhizat alımları gibi okulların temel temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 326 okula nakit desteği yapılması planlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Okullar ve öğretmenlerle ilgili çok önemli iki adım atıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı. Bakanlık yazısında öğretmen kadroluranıda norm güncellemesi yapılacağını duyurdu. Bakanlık yazısında şunları dile getirildi: Bilindiği üzere Milli Eğitim Bakanlığı na Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına Nişkin Yönctmeliğin 26 nci maddesinin birinci fıkrasında; "Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte belirlenen norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi hâlinde, değişikliğe konu olan eğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir..." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıdaki hüküm ve ilgi onay çerçevesinde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılına esas olmak üzere eğitim kurumlarının norm kadrolarının güncellenmesi için 21.10.2020- 04.11.2020 tarihleri arasında ekte gönderilen "2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Norm Kadro Güncelleme Takvimi" doğrultusunda veri giriş işlemleri yapılacaktır. Söz konusu güncelleme işlemleri için MEB BIS veri tabanındaki "Norm Kadro Modülü" il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumu müdürlüklerince işlem yapılmak üzere 21.10.2020 tarihinde illerin MEBBİS yöneticilerine yetki verilerek açılacaktır. Buna göre; 1- Eğitim kurumu yöneticilerinin Norm Kadro Modülüne girecekleri alanlar bazındaki ders yükleri, şube sayıları vb. bilgileri eğitim kurumunda çalışan "öğretmenlere" duyurmaları, 2-Norm kadro güncellemesinde veri girişlerinin tam ve doğru olarak girilmesi, 3-Norm kadro güncellemesi yapılacağından hareketle daha önce güncelleme yapılmak üzere Bakanlığımıza gönderilen taleplerden eksik belge veya çeşitli sebeplerle işlemi yapılamayanların eğitim kurumu müdürlüklerince sisteme işlenmesi, gerekmektedir.

OKULLARA HİJYEN İÇİN NAKİT DESTEĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hijyen ortamının sağlanmasına destek olmak amacıyla da yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu 326 okula nakit desteği için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül’ün uzaktan eğitime ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bakanlığın, Suriyeli ve diğer yabancı uyruklu öğrenciler için Kovid-19 sürecinde yaptığı çalışmaları açıklayan Selçuk, özetle şunları kaydetti:

Yabancı çocukların uzaktan eğitim sürecine dahil olabilmeleri için bu çocukların aileleriyle doğrudan iletişime geçilmiş ve eğitim fırsatları konusunda bilgilendirme sağlanmıştır.Bakanlığımıza bağlı okullarda öğrenim gören yaklaşık 800 bin yabancı uyruklu ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT -EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim görmektedir.Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitime devam eden ve uzaktan eğitim alma imkânı olmayan öğrencilere destek amacıyla toplamda 75 bin 504 Suriyeli ve dezavantajlı Türk öğrenciye, eğitim seti dağıtılmıştır.

Yabancı uyruklulara yönelik hazırlanan 266 bin 614 Salih Hikâye Serisi ve 60 bin 403 Yabancılara Türkçe Alıştırma Kitabı olmak üzere toplamda 112 bin 17 Türkçe öğretimi kitabının basımı yapılmıştır. Kitaplar 55 ilde bulunan yabancı uyruklu öğrencilere Ağustos 2020 itibarıyla dağıtılmıştır.

326 OKUL YARARLANACAK

Bakan Selçuk’un soru önergesine verdiği yanıtta şunlar da yer aldı:Kovid-19 salgını çerçevesinde öğrenci ve velilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan hijyen kuralları hakkında bilgilendirilmesi ve yabancı uyruklu öğrencilerin uzaktan eğitime erişimlerini sağlamak amacıyla 55 ilde bulunan yabancı uyruklu aileye 84 bin 716 Arapça ve 15 bin 101 Türkçe broşür gönderilmiştir.

Adana, İstanbul, Konya, Denizli, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Okulların yeniden açılma sürecinde okullardaki hijyen ortamının sağlanmasına destek olmak amacıyla temizlik malzemesi ve teçhizat alımları gibi okulların temel temizlik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 326 okula nakit desteği yapılması planlanmıştır. Nakit desteği Kovid-19 salgınının ve yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olduğu 326 okula yapılacaktır. Nakit desteği Kovid-19 salgınının ve yabancı uyruklu öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Ankara Elazığ ve Manisa illerine gönderilecektir.

Okulların yeniden açılma sürecinde yabancı uyruklu ve ihtiyaç sahibi Türk öğrencilere eğitim seti dağıtılması planlanmıştır. Eğitim seti çanta, kırtasiye ve kişisel hijyen setinden oluşmaktadır. Öğrencilere yönelik maske dağıtımı önceliklendirilmiştir. Eğitim seti dağıtımı konusunda çalışmalar devam etmekte olup yaklaşık 1 milyon öğrenciye ulaşması hedeflenmektedir.