MEB harekete geçti! Bakan Selçuk duyurdu, Tarihin en büyüğü...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu. Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Bakan Ziya Selçuk "Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, "Büyük fotoğrafa baktığımızda gördüğüm şu Türk eğitim tarihinin en büyük öğretmen eğitimi çalışmasını yapıyoruz.

Bizim açımızdan aslolan yüzyüze eğitimdir, bir an önce salgın şartları içerisinde hayata geçmesi için gayretimiz sürüyor. Bu hafta ikinci bir aşamaya geçmiş olduk.

Hep birlikte bunu omuzlayıp bu ülkenin çocuklarının eğitimden mahrum kalmaması için elimizden geleni yapacağız." dedi.