MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar…

Binlerce kişi bekliyordu. Bakanlık harekete geçti ve ilk adım atıldı. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmaya başlandı. Kararname illere yollandı. İlke etapta 3 bin 200 öğretmen kadroya geçirilecek. Peyi sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor.

Türkiye'de 103 bin sözleşmeli öğretmen bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışıyordu. Her sene öğretmenlerle sözleşme yeniliyordu. 4 yıl sonunda öğretmenler kadroya alınıyordu. 2 yıl da kadrolu olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl görev yaptıktan sonra faklı illere tayin isteyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle 4+2 yıl olan bu süreler bu yıl 3+1 olarak değiştirilmişti.

KARARNAME GÖNDERİLİYOR

Yani 3 yıl çalışıp kadro alan sözleşmeli öğretmenler 1 yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Bu kapsamda 3 yılını dolduran öğretmenler ne zaman kadroya alınacağını merak ediyordu. Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "3.200 sözleşmeli öğretmenimizin kadroya geçiş kararnamesi illere gönderildi; hafta başı ise gün gün gönderilecek."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?