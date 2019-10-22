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MEB duyurdu! Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili flaş karar…

22 Ekim 2019 Salı - 7:21 | Son Güncelleme : 22 10 2019 - 7:21

Binlerce kişi bekliyordu. Bakanlık harekete geçti ve ilk adım atıldı. Sözleşmeli öğretmenler kadroya alınmaya başlandı. Kararname illere yollandı. İlke etapta 3 bin 200 öğretmen kadroya geçirilecek. Peyi sözleşmeli öğretmenler ne kadar maaş alıyor.


Türkiye'de 103 bin sözleşmeli öğretmen bulunuyor. Sözleşmeli öğretmenler atandıkları ilde 4 yıl süresince sözleşmeli olarak çalışıyordu. Her sene öğretmenlerle sözleşme yeniliyordu. 4 yıl sonunda öğretmenler kadroya alınıyordu. 2 yıl da kadrolu olarak çalışan sözleşmeli öğretmenler atandıkları yerde toplamda 6 yıl görev yaptıktan sonra faklı illere tayin isteyebiliyordu. Yeni düzenlemeyle 4+2 yıl olan bu süreler bu yıl 3+1 olarak değiştirilmişti. 
 
KARARNAME GÖNDERİLİYOR 
 
Yani 3 yıl çalışıp kadro alan sözleşmeli öğretmenler 1 yıl daha çalıştıktan sonra tayin isteyebilecek. Bu kapsamda 3 yılını dolduran öğretmenler ne zaman kadroya alınacağını merak ediyordu. Müjdeli haber Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) geldi. MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "3.200 sözleşmeli öğretmenimizin kadroya geçiş kararnamesi illere gönderildi; hafta başı ise gün gün gönderilecek."
 
 
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE KADAR MAAŞ ALIYOR?
 
Sözleşmeli öğretmenlerin maaşları da Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru önergesine verdiği yanıtla ortaya çıktı. 
 
 
 
 

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