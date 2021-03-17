MEB'den yeni iptal kararı! 2. dönem sonunda...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Binlerce kişi bekliyordu. MEB'den flaş karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı. 81 ile resmi yazı gönderilerek bildirildi. Yeni iptal kararının detayları belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.

Milli Eğtim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş iptal kararı! Bakan Selçuk imzaladı. Karar 81 ile bildirildi.

Koronavirüs salgını bir iptal kararını daha getirdi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı koronavirüs salgını sebebi ile iptal edildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzası ile yayımlanan yazıda şöyle denildi:

"Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede destekleme ve yetiştirme kurslarının usul ve esasları 29.08.2019 tarihli ve 15508138 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile belirlenmiştir. İlgi (a) Yönergenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Ayrıca her dönem sonunda kurs açılan tüm derslerden Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzce 2020-2021 eğitim öğretim yılının I. ve II. dönem sonunda Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavları yapılması planlanmıştır. Genel müdürlüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı "Destekleme ve Yetiştirme Kursları II. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı" Covid-19 Salgını sebebiyle ilgi (b) Makam Oluru ile iptal edilmiştir."