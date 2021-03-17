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MEB'den yeni iptal kararı! 2. dönem sonunda...

17 Mart 2021 Çarşamba - 16:45 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 17:11

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Binlerce kişi bekliyordu. MEB'den flaş karar geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzaladı. 81 ile resmi yazı gönderilerek bildirildi. Yeni iptal kararının detayları belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları 2. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.


Milli Eğtim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş iptal kararı! Bakan Selçuk imzaladı. Karar 81 ile bildirildi.

Koronavirüs salgını bir iptal kararını daha getirdi.  Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde yapılan Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı koronavirüs salgını sebebi ile iptal edildi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzası ile yayımlanan yazıda şöyle denildi:

"Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede destekleme ve yetiştirme kurslarının usul ve esasları 29.08.2019 tarihli ve 15508138 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi ile belirlenmiştir. İlgi (a) Yönergenin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında "Ayrıca her dönem sonunda kurs açılan tüm derslerden Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır." hükmü yer almaktadır. Bu doğrultuda Genel Müdürlüğümüzce 2020-2021 eğitim öğretim yılının I. ve II. dönem sonunda Destekleme ve Yetiştirme Kursları İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavları yapılması planlanmıştır. Genel müdürlüğümüzce gerçekleştirilmesi planlanan 2020-2021 eğitim öğretim yılı "Destekleme ve Yetiştirme Kursları II. Dönem İzleme ve Değerlendirme Ortak Sınavı" Covid-19 Salgını sebebiyle ilgi (b) Makam Oluru ile iptal edilmiştir."

 
 
 
 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir iptal kararı daha alınmıştı.  2021 yılında öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işleminin yapılmayacağı açıklanmıştı. 
 
MEB TARAFINDAN 81 İLE GÖNDERİLEN YAZI
 
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3' üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dahil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır." hükmü yer almaktadır.
 
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının ilgi Onayı ile uygun görülmüştür.
 
Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2021 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

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