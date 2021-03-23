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MEB'den son dakika kararı! Sınavlar ertelendi...

AA |  23 Mart 2021 Salı - 21:09 | Son Güncelleme : 23 03 2021 - 21:26

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan'a kadar tamamlanacak.


MEB'den liselerde yüz yüze sınav takvimi güncellemesi. Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav  uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi. MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak  sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak  Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla  Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta,  yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka  sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu  ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların  yapılacağı ifade edildi.
 
 Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin  yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak. Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi  gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi  gününden itibaren yapılmaya başlanacak. Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe  kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021  eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar  tamamlanacak.  Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak  isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı  temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda  gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak. Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka  bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen  öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.

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