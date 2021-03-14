MEB'den flaş iptal kararı! Bu yıl yapılmayacak

MEB'den yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı alınan yeni kararı duyurdu. 81 ile gönderildi. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar aldı. Bakanlığın 9 Mart 2021 tarihli kararına göre, 2021 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kararı 81 ile yazı ile bildirdi.
MEB TARAFINDAN 81 İLE GÖNDERİLEN YAZI
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3' üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dahil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır." hükmü yer almaktadır.
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının ilgi Onayı ile uygun görülmüştür.
Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2021 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM
Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yeni gelişmeler MEB tarafından duyurulmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne şekilde devam edeceğini merak ediyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağını duyurdu. Fakat yaz ayları boyunca okullar açık kalmaya devam edecek. İsteyen öğrenciler okullara gidebilecek. Peki yazın nasıl bir eğitim öğrencileri bekliyor. İşte merak edilen detaylar...
TAKVİYE NİTELİĞİNDE OLACAK
Sınavlar daha erken de yapılsa, öğrenciler hangi sınıfta olursa olsun 2 Temmuz'da karnelerine kavuşacak. 2 Temmuz'a kadar olan süreçte müfredat biraz daha yavaşlatılarak, eksik kalan bölümler ve varsa takviye programı uygulanacak.
2 TEMMUZ'A KADAR GEÇERLİ OLAN SÜREÇ
Eğitimciler müfredattaki açığın kapatılması için bunun bir fırsat olduğu görüşünde. 2 Temmuz'a kadar öğrenciler yine velilerin onayı ile istemezlerse yüz yüze eğitime katılmayacak.
SEMİNER TARİHİ
Geçtiğimiz yıllarda öğretmenler ders zili sona erdiğinde iki haftalık seminer programına girerlerdi. Bu yıl da 21 Haziran'dan 30 Haziran'a kadar öğretmenler seminerde olacaktı. Takvimin uzaması nedeniyle bu seminerlerin de ağustos sonunda yapılması planlanıyor.
OKULLAR BÜTÜN YAZ AÇIK
Okullarından bir yıl uzak olan milyonlarca öğrencinin akademik eksiğinin kalmaması için 2 Temmuz sonrası "gönüllü okul" programı hazırlanıyor. Bu program uzaktan eğitim sürecinde olan eksiklerin giderilmesi için "takviye programı" niteliğinde olacak. Buna göre tüm sınıf düzeylerinde eksikliklere bakılacak. Özellikle bir yıllık eğitim programında bir üst sınıfa geçerken bazı derslerden öğrenilmesi gereken konu ve kazanımları yeterince alamayan öğrencileri kapsayacak. Ya tüm derslerden ya da belli derslerden öğrenciler okula çağrılacak. Burada yine "gönüllülük" esası olacak.
ÖNGÖRÜ: DERSE KATILIM YÜSKEK OLACAK
Ama eğitimciler, bir yıl boyunca okul yüzü görmeyen milyonlarca öğrencinin bu derslere katılımının yüksek olacağı düşüncesinde.
MEB EĞİTİM TAKVİMİ
31 Ağustos: Okullar yüz yüze eğitime başladı.
16-20 Kasım: Birinci dönem ara tatili.
25 Ocak-12 Şubat: Sömestr tatili. (Nisandaki ara tatil eklenerek, süre uzatıldı)
2 Mart: İkinci dönem yüz yüze eğitim başladı. Bazı illerde sadece anaokulları ve ilkokullar riskli olmayan şehirlerde ise ortaokul ve liseler açıldı.