MEB'den flaş iptal kararı! Bu yıl yapılmayacak

MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar resmen duyuruldu. Bakan Selçuk'un imzasıyla iptal edildi. Bu yıl yapılmayacak. MEB tarafından alınan karar binlerce öğretmeni sevindirecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılında öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işleminin yapılmayacağını duyuruldu.

MEB'den yeni karar! Milli Eğitim Bakanlığı alınan yeni kararı duyurdu. 81 ile gönderildi. Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için önemli bir karar aldı. Bakanlığın 9 Mart 2021 tarihli kararına göre, 2021 yılı yer değiştirme döneminde, zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmayacak. Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü kararı 81 ile yazı ile bildirdi.

MEB TARAFINDAN 81 İLE GÖNDERİLEN YAZI

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler" başlıklı 43'üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden yer değiştirme yapılacak yılın 30 Eylül tarihi itibarıyla 1, 2 ve 3' üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında ayrı ayrı veya toplam adaylık dahil üç yıl görev yapanlar, zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına, tercihlerine ve hizmet puanlarına göre atanır; başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine atanamayanların atamaları Bakanlıkça resen yapılır." hükmü yer almaktadır.

Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenlerin, 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak resen atama işlemlerinin yapılmaması, Bakanlık Makamının ilgi Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu itibarla, Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarının 1, 2 ve 3'üncü hizmet alanlarında görev yapan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler bakımından 2021 yılı yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında resen bir atama gerçekleştirilmeyecektir. Ancak bu durumda olan öğretmenlerden isteyenler, 2021 yılında yapılacak yer değiştirme döneminde zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE SON DURUM

Yüz yüze eğitimin başlamasının ardından yeni gelişmeler MEB tarafından duyurulmaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci ve veli yüz yüze eğitimin ne şekilde devam edeceğini merak ediyor. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada okulların 2 Temmuz tarihine kadar açık olacağını duyurdu. Fakat yaz ayları boyunca okullar açık kalmaya devam edecek. İsteyen öğrenciler okullara gidebilecek. Peki yazın nasıl bir eğitim öğrencileri bekliyor. İşte merak edilen detaylar...