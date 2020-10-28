MEB Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak. MEB tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı TRT EBA üzerinden Cumhuriyetin hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanacak? Cumhuriyet Bayramı programı saat kaçta başlayacak? İşte MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı...

Cumhuriyet'in 97'inci yıldönümünde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı TRT EBA TV ekranlarında kutlayacak. Bakan Selçuk, Cumhuriyet Bayramı öncesinde çocuklara "Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın" diyerek seslendi. MEB tarafından hazırlanan Cumhuriyet Bayramı programı belli oldu. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlanacak? Cumhuriyet Bayramı programı saat kaçta başlayacak? İşte MEB 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı...

CUMHURİYET'İN 97'İNCİ YAŞI EBA TV'DE KUTLANACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Cumhuriyet'in 97'inci yaşını öğrencilerle birlikte TRT EBA ekranlarında kutlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla TRT EBA üzerinden Cumhuriyetin hem tarihsel sürecine hem de geleceğine ışık tutacak uzun soluklu bir yayın programı hazırlandı.

Bilim, sanat ve sporda başarılara imza atan konukların yer alacağı programda öğrenciler de soru ve sunumlarıyla yayına renk katacak.

CUMHURİYET BAYRAMI PROGRAMI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Programda Cumhuriyet döneminin ruhunu ve heyecanını yansıtan arşiv görüntüleri, ses ve sunumlarıyla müziğin coşkusunu Cumhuriyetin çoşkusuyla harmanlayacak "Jazzberry Tunes" isimli müzik grubu da yer alacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı, TRT EBA kanallarında yarın saat 09.00'da başlayacak.

Bakanlığın açıklamasında kutlama programına ilişkin hazırlanan fragmana da yer verildi.

BAKAN SELÇUK'TAN ÇOCUKLARA ÇAĞRI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, çocuklara "Hazır mı bayraklarımız çocuklarım? Madem her ev bir okul oldu, her oda bir sınıf... Öyleyse her pencerede bir bayrak dalgalansın, bayram başlasın..." çağrısında bulundu.