MEB açıkladı ve belli oldu! Yapılmayacak...

MEB harekete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar resmen duyuruldu. Yapılmayacak... Bakan Selçuk yeni gelişmeleri tek tek açıkladı ve detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olacağını duyurmuştu. Sistemin ayrıntılarına ilişkin açıklama yapıldı. Öte yandan gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Ara tatil ile ilgili de bilgi verildi. Nisanda yapılmayacak. Ayrıca okulların uzatılması ile ilgili de çalışmaların sürdüğü vurgulandı. İşte eğitimde reform niteliği taşıyan eğitim modeli hakkındaki tüm detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk pandemi sonrası eğitim sisteminde uzaktan eğitim altyapısının kalıcı olarak kullanılacağı hibrit bir eğitim modelinden bahsetmişti. Eğitim müfredatında reform niteliğindeki çalışmaların detayları ortaya çıktı. Buna göre dünyada 'Flipped Learning' olarak bilinen 'Ters yüz' eğitim modeliyle ezberci sistemden uzaklaşılarak öğrencinin problem çözme ve eleştirel düşünmesini teşvik eden sistem uygulanacak.

ANLATIM EBA'DA, UYGULAMA SINIFTA

Sabah’ın haberine göre; Yeni modelle dersin anlatım kısmı dijital ortama uygulama kısmı ise sınıf içine taşınacak. Öğrenciler EBA aracılığıyla öğrenecekleri konuyu çalışıp ön hazırlık yaparak derse gelecek. EBA'dan işlenilen derse ilişkin sorular çıkarılarak sınıf ortamında öğretmen rehberliğinde beyin fırtınası yapılacak ve ders konuları içselleştirilerek öğrenme daha etkin bir şekilde gerçekleştirilecek.

ÖĞRENCİLER ÖĞRETMENLERİNDEN GERİ BİLDİRİM ALABİLECEK

Konuların derinlemesine analiz edileceği yeni model, öğrencilerin analiz etme, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini de geliştirecek. Bu sayede öğretmenler de eğitim programını öğrencilerin konuya yatkınlığına ve ilgi düzeylerine göre uyarlama şansı elde edecek. Öğrenciler eşzamanlı olarak öğretmenlerinden geri bildirim de alabilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA TV ve uzaktan eğitim ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu.

SINAV ÖZEL YAYINLARI HAZIRLANDI

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı: "TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7'si TRT -EBA Lise'de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor.

GÖZLER OKULLARIN KAPANACAĞI TARİHE ÇEVRİLDİ

Geçtiğimiz günlerde yapılan yüz yüze sınav uygulamasının tarih değişikliğinin açıklanmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.

NİSANDA ARA TATİL YAPILMAYACAK

Bakan Selçuk açıklamasında ara tatil hakkında da bilgi verdi. Okulların kapanış tarihi ve nisan ara tatili hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var.