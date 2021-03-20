MEB açıkladı ve belli oldu! 8 Temmuz...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu. Binlerce kişi merakla bekliyordu. MEB tarihleri tek tek açıkladı, kritik tarih 8 Temmuz... 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim netlik kazandı. Geri sayım başladı. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için atama kontenjanları ve branş dağılımı belli oldu. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için son başvuru tarihi 26 Mart. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak. Sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Öte yandan MEB kapsamlı pek çok projeyi tek tek hayata geçiriyor. MEB, bu yıl AB desteğiyle 35'e yakın okulu daha eğitime kazandırmayı hedefliyor. AB hibeleriyle desteklenen eğitim altyapısı yeniden yapılandırılırken MEB, 20 yıl aranın ardından Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'na da (PIRLS-2021) katılma kararı aldı.

MEB'den binlerce öğretmen adayına müjde! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti ve resmen açıkladı. Binlerce öğretmen adayının beklediği 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için takvim netleşti. MEB 'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başlandı. 2021 MEB atama takvimine göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için son tarih 26 Mart olarak belirlendi. Peki, Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? İşte Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile ilgili tüm gelişmeler ve sözleşmeli öğretmen başvurusu 2021 detayları...

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURUSU İÇİN SON TARİH 26 MART!

MEB'in internet sitesinde 2021 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınmaya başladı. Ön başvurular ve sözlü sınav merkezi tercihleri bugünden itibaren 26 Mart'a kadar yapılabilecek. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanı ise 3 Mayıs'ta yapılacak.

SONUÇLAR 8 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK!

2021 sözleşmeli öğretmen alımı için sözlü sınavlar 17 Mayıs-6 Haziran'da yapılacak, sonuçlar 8 Temmuz'da açıklanacak. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak ve 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak. Ayrıca Kovid-19 salgını sebebiyle karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar da başvurularını, 17 Mayıs-18 Haziran'da yapacak. Bu durumdaki adayların sözlü sınavları, 21-25 Haziran arasında düzenlenecek. Atama tercihleri 1-6 Eylül'de alınacak, sonuçları ise 8 Eylül'de duyurulacak.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik 2021 başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak da başvuru şartları arasında yer alıyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2021'den önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin belgeleri kabul edilecek.

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere ön başvurular, "ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adaylar belge sunmak, başvurularını onaylatmak veya herhangi bir nedenle il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeyecek.

Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana atanmak üzere ön başvuruda bulunabilecek.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞLARIN DAĞILIMI VE KONTENJANLARI!

Bakanlığın internet sitesinden sözleşmeli öğretmen atamasının yapılacağı alanlar ve kontenjanların listesi de açıklandı.

Buna göre, en çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 2 bin 883 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 2 bin 94 kontenjanla özel eğitim, 1938 kontenjanla İngilizce , 1805 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlikleri oldu.

MEB, AB DESTEĞİYLE OKULLARI EĞİTİME KAZANDIRACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Umut Gür, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'deki sığınmacılar için sağladığı mali yardım ve AB güven fonu kapsamında desteklenen projelerle, bu yıl 30-35 okulun daha eğitime kazandırılacağını bildirdi.

Gür, AB hibeleriyle desteklenen eğitim altyapısı, temiz enerji ve enerji verimliliği yatırımlarının sürdüğünü belirtti.

Hibe kaynağı ile uygulanan projelerin 615 bin avroluk bütçeye sahip olduğu bilgisini veren Gür, bu finansmanla Türkiye'nin farklı illerinde 410 okul inşası için 2017'de çalışmalara başladıklarını dile getirdi. Bu okullardan 126'sını tamamlayıp eğitime kazandırdıklarını aktaran Gür, şöyle konuştu:

"2018'in ikinci yarısından itibaren okulların yapımı giderek hızlandı. Aynı hızla da sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yıl içerisinde 30-35'ini de tamamlamayıp eğitime kazandırmayı hedefliyoruz. Yıl sonunda kadar yaklaşık 160 okul, çocukların hizmetinde olacak. Diğer okullarımızın da proje süreçlerini tamamlıyoruz. Hızla yıl sonuna doğru ihalelerine de çıkacağız. Okullarımızdan ayrım gözetmeksizin tüm çocuklarımız faydalanacak."

Gür, bu desteklerin Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim ve Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projeleri kapsamında uygulamaya konulduğunu ifade etti.

OKULLARIN ELEKTRİKLERİ GÜNEŞ ENERJİSİNDEN

Devam eden enerji projeleriyle bazı okulların çatılarına güneş paneli yerleştirdiklerini ve arazi güneş enerji santralleri kurduklarını anlatan Gür, okulların elektrik ihtiyaçlarını da buradan karşılayacaklarını söyledi.

Bununla ilgili AB'nin finansal desteğiyle 40 milyon avroluk fon ayrıldığını anlatan Gür, 51 okulun çatısına güneş enerji panelleri ile 2 araziye güneş enerji santrali kurulduğunu aktardı.

Gür, okullardaki çatı güneş enerji santralleri sayesinde 6 megavat, arazi güneş santralleriyle de 14 megavat kurulu güce sahip olacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Projenin sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz. Şimdilik AB kaynaklarıyla başladık, bundan sonrasını diğer okullarımızda da yapmak istiyoruz. Bakanlık olarak kendi bütçe kaynaklarımızla da yaptıklarımız var. Panellerden üretilen bu enerji tabii ki şebekeye veriliyor. Güneş panellerinden ürettiğimiz enerjiyle okullarımızın elektrik ihtiyacını karşılarken, tasarruf ettiğimiz kaynakla yeni eğitim yatırımları yapabileceğiz."

MEB, PIRLS HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 yıl aranın ardından Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Araştırması'na (PIRLS-2021) katılacak. Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Araştırma 48 ilde, 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; PIRLS 2021 öğrenci başarı araştırması hazırlıkları çalışmaları kapsamında ilk bilgilendirme toplantısı Gaziantep 'te gerçekleştirildi. Toplantıya, MEB Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Gaziantep İl Müdürü Yasin Tepe, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Bakan Yardımcısı Özer, öğrenci başarısını izlemeyi amaçlayan çalışmaların eğitim sisteminin farklı bağlamlarda performansını değerlendirme açısından önemli geri beslemeler sağladığını belirterek, "MEB olarak eğitim sistemimizin performansını sürekli izleyerek elde ettiğimiz bulgulara göre iyileştirmeler yapıyoruz. Bu bağlamda 4, 7 ve 10'uncu sınıf düzeylerinde ilk kez Türkçe, Matematik ve Fen alanlarında kapsamlı bir izleme araştırması gerçekleştirdik" dedi.

20 yıl gibi uzun bir aradan sonra 2021 yılında PIRLS araştırmasına katılacaklarını söyleyen Özer, "Böylece, PISA'nın okuma alanında elde ettiğimiz sonuçlarla birlikte öğrencilerimizin okuma becerileri hakkında uluslararası ölçütlere dayalı değerlendirme sonuçlarını zenginleştirmiş olacağız. Bu toplantılar serisi ile arkadaşlarımız bu ölçme değerlendirme sistemi ve süreci hakkında bilgilendirmeler yapacaklar" diye konuştu.

'7 BİN ÖĞRENCİ KATILACAK'

Özer, PIRLS araştırmasına Türkiye'nin yalnızca 2001 yılında katıldığını, bu araştırmanın 5 yıllık döngüler halinde uygulanarak ilkokul 4'üncü sınıf öğrencilerinin okuduğunu anlama becerilerini ve okuma alışkanlıklarını ortaya koymayı hedeflediğini dile getirdi.

Bu araştırmanın, yalnızca öğrencilerin okuma becerilerini belirlemek için geliştirilen bilişsel testlerden oluşmadığını, ayrıca bu becerileri etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla okul, öğretmen, öğrenci ve veli anketlerini de kapsadığını vurgulayan Özer, "PIRLS 2021 döngüsü, salgın durumu da dikkate alınarak 14-28 Haziran 2021 tarihleri arasında uygulanacak. Araştırma 48 ilde, 192 okulumuzda 4'üncü sınıf seviyesinde yaklaşık 7 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirilecek" dedi.