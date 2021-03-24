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MEB açıkladı ve belli oldu! 3 Mayıs'tan itibaren başlıyor

24 Mart 2021 Çarşamba - 20:59 | Son Güncelleme : 24 03 2021 - 21:05

Milli Eğitim Bakanlığı tek tek duyurdu. Tarihler belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı milyonların beklediği önemli açıklamayı yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır" ifadesini kullanarak yeni sınav tarihlerini duyurdu.


Milli Eğitim Bakanlığı, "Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır" açıklamasında bulundu. MEB'den yapılan açıklama şöyle:

-Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.
 
-Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır. 
 
-Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir. 
 
-Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

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