15 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.084 -1.49 EURO 8,7440 0.76
USD 7,3560 0.21 ALTIN 460,750 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

MEB, 81 ile yazı yolladı! Yeni tarih belli oldu...

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 22:36 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 22:36

Milyonlarca kişi bekliyordu ve Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile yazı yolladı ve yeni tarihler belli oldu. MEB yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimini belirledi. Buna göre, resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020-6 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve yetiştirme kursları açabilecek - Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.


Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) illere yeni eğitim öğretim yılı çalışma takvimine ilişkin  yazı gönderdi. Yazıda, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılının, yeni tip koronavirüs  (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda 23 Mart 2020  tarihinden itibaren Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV  (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlandığı hatırlatıldı.
 
Yeni ders yılının, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik  programın Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında 17  Ağustos 2020 Pazartesi günü, resmi ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında ise 31  Ağustos 2020 Pazartesi günü yüz yüze eğitim ile başlayacağı kararlaştırıldığı  vurgulanan yazıda, buna karşın salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ilişkin takvimde  değişikliğe gidildiği belirtildi.
 
 Yazıya göre, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim  kurumları istemeleri halinde 17 Ağustos 2020 Pazartesi gününden itibaren uzaktan  eğitim yoluyla tüm kademe ve sınıf düzeylerinde öğrencilerin eksik konu ve  kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayabilecek. 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılı 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü itibarıyla başlayacağından resmi ve  özel örgün eğitim kurumlarının tamamı bu tarihten itibaren uzaktan eğitim yoluyla  öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik program uygulamasına başlayacak. Yeni ders yılına ilişkin öğretim programlarının işlenmesine 21 Eylül  2020 Pazartesi gününden itibaren Bakanlıkça yapılacak planlama doğrultusunda  başlanacak.  Öğretmenler, mesleki çalışmalara 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü görev  yaptıkları eğitim kurumlarında başlayacak.
 
  
 Yeni eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1.  sınıfa başlayacak öğrenciler için 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde uyum eğitimleri  gerçekleştirilecek.   Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim  kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere  yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini  destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla  uzaktan eğitim yoluyla ve yüz yüze eğitimin başladığı hafta içerisinde gerekli  rehberlik çalışmaları yapılacak. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde işletmelerde beceri eğitimleri,  21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlayacak. Resmi ve özel eğitim kurumları, 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile  mezunlara yönelik, 31 Ağustos 2020 - 06 Haziran 2021 tarihlerinde destekleme ve  yetiştirme kursları açabilecek.
 
 
 
 
  
 

ETİKETLER

MEB 81 il yazı takvim okul eğitim öğretim
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.