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Maske ile ilgili flaş açıklama! Bakan Koca müjdeyi verdi!
Maske ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güzel haberi verdi. Bakan Koca, "2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir" diyerek "Virüsün uğradığı mutasyonlar gözetilerek en az 2 metre mesafe bırakılması önerildi. 2 metre mesafeyi koruyanlar maskeyi çıkarabilir. Ama öyle durumlar olur ki "evde otururken ortama göre maske takmanız gerekebilir. Burada önemli olan aşılanma ve mesafeyi muhafaza etmektir." ifadelerini kullandı.
Maske ile ilgili flaş açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayının sonunda aşılamada 20 yaşa kadar inileceğini açıkladı. Koca, 3. doz aşılamanın hibrit modelle olması üzerinde durduklarını belirterek, ilk etapta gönüllü gruplarda uygulamanın başlayacağını söyledi. Koca, aşı tedarik sürecindeki son durum, aşıya olan ilgi ve ikna süreçleri, toplumsal bağışıklığın sınırı, hibrit aşılama yaklaşımı ve maskelerin çıkarılma şartları hakkında şu bilgileri verdi: