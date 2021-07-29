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Marmaris'te orman yangını! Havadan ve karadan...

29 Temmuz 2021 Perşembe - 13:57 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 14:44

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Marmaris'te siteler mevkiinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını, 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı. Yerleşim yerleri de tehdit altında...


Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 
 
BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA 
 
Bakan Pakdemirli, 'Marmaris’teki orman yangınına 30 arazöz, 5 helikopter, 1 uçakla müdahale ediyoruz. Dualarımız ormanın kahramanlarıyla.' açıklamasında bulundu.
 
 
YANGIN NASIL YAYILDI?
 
Muğla’nın Marmaris ilçesinde Siteler mevkiinde öğlen 13:15 sularında başlayan orman yangını, yalnızca 5 dakika içerisinde rüzgârın da etkisiyle kilometrelerce alana yayıldı.
 
HAVAİ FİŞEK GİBİ
 
Yangının etkisi ile patlayan kozalaklar havai fişek gibi uçarak ormanın diğer bölgelerini de tutuşturmaya başladı. Ekiplerin müdahalesi yayılmayı önlemeye yetmedi.
 
 
EVLERE, OTELLERE İNDİ 
 
Ormanlık alanda başlayarak dağın arka yüzündeki Asparan bölgesine de yayılan yangın kısa sürede Siteler, Armutalan ve Turban bölgelerinde ev ve otellere kadar indi. 
 

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