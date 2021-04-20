Market zincirine büyük ceza! Tarihi geçmiş ürün...

Tesco, Birmingham'daki üç mağazada tarihi geçmiş yiyecekleri sattığı için 7.56 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

İngiltere'nin en büyük süpermarketler zinciri Tesco , tarihi geçmiş ürün sattığı için cezaya çarptırıldı. Bournville'de iki Tesco Express mağazasında ve Bristol Road South'ta bir Tesco Metro'da rastlanan olay üzerine market zinciri 7.56 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre para cezası, Tesco Stores Ltd'nin 2016 ve 2017 yılları arasında gerçekleşen 22 Gıda Güvenliği ve Hijyen Yönetmeliği ihlalini kabul etmesinden sonra verildi. Tesco, sorunları düzeltmek için "acil önlem" aldığını söyledi.

Belediye meclisi, market şirketine Birmingham Sulh Ceza Mahkemesi'nde ceza verildiğini ve ayrıca 95.500 sterlinlik dava masraflarını ödemeye karar verdiğini söyledi. Çevre sağlığı departmanı savcılık, yerel makamın son kullanma tarihi geçen yiyeceklerin satıldığına dair şikayetler alması üzerine bir soruşturma başlattı.

Gıda müfettişleri, şirketin şehir gıda perakende satış tesislerinden üçünü ziyaret etti. Tesco sözcüsü, "2016 / 17'de üç mağazada az sayıda güncelliğini yitirmiş ürünün satışta bulunması bizi hayal kırıklığına uğrattı. Müşterilerimizin güvenliği her zaman önceliğimizdir< açıklamasında bulundu.