İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarında; 23 gram metamfetamin, 187 gram bonzai, 665 hap ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürülürken, soruşturma kapsamında 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) | 10 Haziran 2021 Perşembe - 9:19 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 9:19