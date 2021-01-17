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Malatya'da sobadan zehirlenen iş insanı öldü

DHA |  17 Ocak 2021 Pazar - 19:51 | Son Güncelleme : 17 01 2021 - 19:51

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, yaktığı sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen iş insanı Bülent Özdemir (60), yaşamını yitirdi.


Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat firması bulunan iş insanı Bülent Özdemir'den, haber alamayan yakınları zili çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca, yedek anahtarla eve girdi. Hareketsiz halde yerde duran Özdemir'i gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çağrılan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bülent Özdemir, Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özdemir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yapılan incelemenin ardından Özdemir'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna konuldu.
 
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Malatya iş insanı Bülent Özdemir
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