Magazin Masası teve2'de başlıyor…

Hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelecek olan programın sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk yapacak.

Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeler, kimsenin duymadığı, bilmediği özel haberler , gözden kaçan detaylar, Esin Övet’in deneyimi ve Ebru Şancı Öztürk’ün dobra yorumlarıyla “Magazin Masası’nda konuşulacak…