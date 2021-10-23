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Magazin Masası teve2'de başlıyor…

23 Ekim 2021 Cumartesi - 16:56 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 16:56

Teve2'de, yepyeni bir magazin programı başlıyor. Magazin Masası...


Hafta içi her gün saat 11.00’de canlı yayınla ekrana gelecek olan programın sunuculuğunu usta gazeteci Esin Övet ile ünlü isim Ebru Şancı Öztürk yapacak.
 
Ünlüler dünyasından en sıcak gelişmeler, kimsenin duymadığı, bilmediği özel haberler, gözden kaçan detaylar, Esin Övet’in deneyimi ve Ebru Şancı Öztürk’ün dobra yorumlarıyla “Magazin Masası’nda konuşulacak…
 
 
Televizyon dünyasının deneyimli ismi Timuçin Güner’in de bazı günlerde yorumcu olarak masada yer alacağı,  Magazin Masası 25 Ekim Pazartesi’den itibaren hafta içi her gün saat 11.00’de teve2’de…
 

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