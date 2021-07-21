Maaşın 24 katı tek seferde ödeniyor! e-Devlet'ten...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Toplu ödeme yapılıyor. Maaşın 24 katı tek seferde banka hesaplarına yatırılıyor. 5 yıllık zamanaşımı söz konusu. Yazılı başvuru şartı bulunuyor. Başvuru takibi ise e-Devlet üzerinden yapılıyor. Yetim aylığı alan kişilere evlenmeleri durumunda 2 yıllık maaşları peşin olarak ödeniyor. Evlenen kişinin yetim aylığı kesiliyor. Boşanma durumunda SGK tarafından yeniden yetim aylığı veriliyor.

Maaşın 24 katı ödeniyor. Yazılı olarak başvuran kişilerin banka hesaplarına yatırılıyor. 5 yıllık süresi var. Şartları taşıyan kişiler bu süre içerisinde başvuru yaptıklarında toplu ödeme alabiliyorlar. Yüz binlerce kişi bu destekten faydalanabiliyor. Toplu para alma şansı varken bu haktan haberdar olmadığı için başvuruda bulunmayanlar ödeme alamıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından annesi ya da babası ölen kadınlara yetim aylığı bağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na tabi olarak çalışan kişinin kız çocuğu evlenene kadar bu haktan faydalanabiliyor. Yaş sınırı bulunmuyor. Yetim aylığı alırken evlenmeye karar veren kadınların yetim aylıkları kesiliyor. Kadınların evlenirken mağdur olmamaları için aldıkları yetim maaşının 12 aylık ya da 24 aylık kısmı peşin olarak ödeniyor. Kadınların evlilik giderlerinin karşılanması alaçlanıyor.

Çeyiz parası almak için Sosyla Güvenlik Kurumu müdürlüklerine dilekçe ile başvuruda bulunmak gerekiyor.

ÇEYİZ PARASI TUTARI NASIL HESAPLANIR?

Evlenme ödeneği tutarı hesaplaması çoğunlukla yetim aylığı alan kadının 2 yıllık yetim maaşı olarak yapılır. Yetim maaşının tutarı üzerinden yetim aylığı alınan vefat eden kişinin son maaşına göre değiştiği için her kadının çeyiz parası tutarı da değişiklik gösterir.