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Maaşın 24 katı para ödülü verilecek! Binlerce kişiyi ilgilendiriyor…

16 Mart 2021 Salı - 16:12 | Son Güncelleme : 16 03 2021 - 16:12

Binlerce memuru ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Maaşlarının 24 katına kadar ödül verilecek. Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen aldığı aylık tutarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak, büyük yararlılıklar gösterenler ise 6 katından 24 katına kadar parayla ödüllendirilecek.


Resmi Gazete'de yayımlanan "Jandarma Genel Komutanlığı Madalya  ve Nakdi Ödül Yönetmeliği"ne göre, "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" Türkiye  Cumhuriyeti'nin bekası ile ülkenin güvenlik ve esenliği için fiilen hayatını hiçe  sayarak, üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlık gösterdiği tespit edilen  personele verilebilecek. Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, beratı ile nesilden nesile miras  olarak intikal edecek. Madalya için teklifte bulunulurken, elde edilen  başarıların tek bir kişinin başarısı olamayacağı gerçeğinin yanı sıra başarıda  katkısı bulunan tüm personelin taltif edilemeyeceği de dikkate alınarak teklif  yapılacak. Teklifte bulunulurken, gerekçe olan olay ya da konuya ilişkin görevin  niteliği ve önemi göz önünde bulundurulacak. Madalyanın, personelin alabileceği en değerli ödüllerden biri olduğu hususu göz önünde bulundurularak, teklif  edilecek personel seçiminde hassas davranılacak. Madalya verilmesine konu olayın ardından gecikmeksizin madalya için  teklifte bulunulacak. Bu süre, hiçbir suretle olayın meydana geldiği tarihten  itibaren 6 ayı geçemeyecek.
 
 Haklarında verilen kesinleşmiş mahkumiyet kararı veya devlet  memurluğundan çıkarma yahut meslekten çıkarma cezaları nedeniyle ilişiği  kesilenler ya da 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 35'inci maddesi  çerçevesinde ilişiğinin kesilmesine veya rütbesi geri alınmasına karar verilenler  ile hayatını kaybedenler için teklifte bulunulmayacak.
 
 Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından  sahiplerine törenle takılacak. Görevini yerine getirirken fiilen hayatını hiçe sayarak, kahramanlık,  fedakarlık, üstün başarı ve hizmette bulunan personel, tim, karakol, bölük  komutanları veya eşiti komutanlar ve kurum amirleri ile daha üst makam ve rütbe  sahipleri veya en yakın görgü şahidi olarak bulunan üst ve amirler tarafından  tespit edilecek. Madalya Değerlendirme Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla  toplanacak. Kurulda madalya teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek ve  madalya verilmesinin uygun olup olmadığı kararı oy birliği veya oy çokluğuyla  alınacak.
 
Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü  doğrultusunda karar verilecek. Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği  amirler tarafından sahiplerine törenle takılacak. Törenler, birliğin seviyesine,  durumuna ve mevcut imkanlara uygun şekilde sade olarak yapılacak. Madalya teklifi onaylanan personel madalyayı almadan vefat etmişse  madalya mirasçılarına verilecek.  Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, sahiplerinin vefatı halinde  mirasçılarına geçecek. Mirasçılar, bu madalyaları takamayacak. Madalya teklifi  onaylanan personel, madalyayı almadan vefat etmişse, madalya mirasçılarına  verilecek. Madalya alan veya almaya hak kazananların vefatları halinde bu madalya, kendileri tarafından resmi vasiyetname ile mirasçılarından birine  bırakılmamış ise en büyüklerinden başlamak üzere çocuklarına, çocukları yoksa  babasına, o da yoksa annesine, baba ve annenin boşanmış olduğu durumlarda çocuğun  velayeti kimde ise ona, anne ve babanın olmadığı durumlarda eşine, eşinin de  yokluğu halinde Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre diğer mirasçılarına intikal  edecek.
 
Madalya sahipleri sağlıklarında hazırlayacakları bir vasiyetnameyle  veya arzuları gereği vefatlarını müteakip varislerince istedikleri okul veya  müzelere madalyalarını hediye edebilecekler. Bu durum, madalyaların kayıt ve tescil işlerinde belirtilecek, bu  madalyalar hediye edilen okul veya müze tarafından kayıtları tutularak muhafaza  edilecek. Personelin aldığı madalyalar özlük kayıtlarına işlenecek. Bu hususta  verilen yazıdan birer suret özlük dosyalarına konulacak.
 
  
Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek. Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği,  devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri  görülenler, fiilen aldığı aylık tutarının 2 katından 5 katına kadar, olağanüstü  durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenler ise 6 katından  24 katına kadar, para verilerek ödüllendirilecek.
 
 Nakdi ödül teklifleri, nakdi ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten  itibaren en geç 2 ay içinde olayın gerçekleştiği yerdeki sıralı amirler  tarafından, kendi personeliyle emrine görevlendirilen personeli de kapsayacak  şekilde yapılacak değerlendirmeyi müteakip Jandarma Genel Komutanlığına silsile  yoluyla gönderilecek. Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanacak.  Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek, nakdi ödül  verilmesinin uygun olup olmadığı ve uygun değerlendirilenlere verilecek nakdi  ödül miktarına ilişkin kararlar oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak. Oyların eşitliği halinde Kurul başkanının bulunduğu tarafın görüşü  doğrultusunda karar verilecek.

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