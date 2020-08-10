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Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti!

AA |  10 Ağustos 2020 Pazartesi - 17:51 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 17:59

Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, Beyrut Limanı’ndaki şiddetli patlamanın ardından gelen yoğun baskılar üzerine istifa etti.


Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından zor  günler geçiren Başbakan Hassan Diyab'a kendi kabinesinden gelen art arda istifalardan sonra  kendisi de istifa etti.  Lübnan Hükümeti Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakan Diyab'ın  başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, istifasını açıkladı.  Beyrut Limanı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana gelen şiddetli  patlamanın ardından şu ana kadar 4 bakan ve 6 milletvekili görevlerinden istifa  etmişti. 
 
Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12  numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama  meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin  kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki  bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını  söylemişti.
 
  
 

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