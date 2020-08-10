Lübnan Başbakanı Hassan Diyab istifa etti!

Lübnan'da Beyrut Limanı'ndaki patlamanın ardından zor günler geçiren Başbakan Hassan Diyab'a kendi kabinesinden gelen art arda istifalardan sonra kendisi de istifa etti. Lübnan Hükümeti Bakanlar Kurulu Toplantısı, Başbakan Diyab'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı sonrası Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, istifasını açıkladı. Beyrut Limanı'nda yaklaşık bir hafta önce meydana gelen şiddetli patlamanın ardından şu ana kadar 4 bakan ve 6 milletvekili görevlerinden istifa etmişti.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 158 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı açıklanmıştı. Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.