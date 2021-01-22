22 Ocak 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0230 0.53
USD 7,4140 0.62 ALTIN 442,120 -0.24
CANLI BORSA
TÜMÜ

Lloyd Austin, ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı oldu

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 19:20 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 19:20

ABD Senatosu, Başkan Joe Biden’ın Savunma Bakanlığına aday gösterdiği emekli Orgeneral Lloyd Austin'e onay verdi.


Senato Genel Kuruluna yapılan oylamada, 93 senatör Austin'in Savunma  Bakanı olması için "evet" oyu verirken, 2 senatör  "hayır" oyu kullandı.
 
Austin böylece, eski Başkan Harry Truman döneminde George  Marshall'dan, Donald Trump döneminde ise James Mattis'ten sonra askerlik  mesleğinden emekli olmasının üzerinden 7 yıl geçmediği halde Kongrenin muafiyeti  ile ABD Savunma Bakanı olmuş üçüncü general oldu.
 
Austin aynı zamanda, ABD'nin ilk siyahi savunma bakanı olarak tarihe  geçti.
 
Önceki gün, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, emekli Orgeneral  Austin’e muafiyet sağlayan tasarıyı kabul etmişti.
 
ABD yasalarına göre bir askerin siyasi üst düzey pozisyona atanması  için ordudan ayrılmasının üzerinden 7 yıl geçmesi gerekiyor.
 
Bu şartı karşılamayanların bundan muaf tutulması için ise Kongrenin  iki kanadı olan Temsilciler Meclisi ve Senatoda muafiyet alması gerekiyor.
 
Austin, 2016 yılında Orgeneral rütbesiyle ABD Merkez Kuvvetler  (CENTCOM) Komutanlığı görevinden emekliye ayrılmıştı.
 

ETİKETLER

ABD Senato Joe Biden Lloyd Austin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.