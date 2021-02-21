Lider Şahin ve Ecem Çırpan aşkı ortaya çıktı!

Bir dönem İrem Derici ile yaşadığı aşkla adını duyuran Lider Şahin, şimdilerde Ecem Çırpan ile doludizgin bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte kar tatili yapan çift, alınan bilgiye göre evlilik yolunda ilerliyor. Lider Şahin ile Ecem Çırpan arasındaki yaş farkı da dikkat çekiyor. 36 yaşındaki Şahin, sevgilisinden 12 yaş büyük.