21 Şubat 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Lider Şahin ve Ecem Çırpan aşkı ortaya çıktı!

21 Şubat 2021 Pazar - 16:34 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 16:34

Selami Şahin’in oğlu Lider Şahin’in Miss Turkey 2015 birincisi Ecem Çırpan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı


Bir dönem İrem Derici ile yaşadığı aşkla adını duyuran Lider Şahin, şimdilerde Ecem Çırpan ile doludizgin bir ilişki yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde dostlarıyla birlikte kar tatili yapan çift, alınan bilgiye göre evlilik yolunda ilerliyor. Lider Şahin ile Ecem Çırpan arasındaki yaş farkı da dikkat çekiyor. 36 yaşındaki Şahin, sevgilisinden 12 yaş büyük.

ETİKETLER

lider şahin ecem çırpan aşk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.