02 Şubat 2018 Cuma
İSTANBUL 
12°C / 11°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.119 -0.78 EURO 4,6840 0.23
USD 3,7650 0.91 ALTIN 160,980 -0.60
CANLI BORSA
TÜMÜ

Libya'da facia! 90 kişi hayatını kaybetti

02 Şubat 2018 Cuma - 13:17 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 14:49

Libya açıklarında alabora olan bottaki göçmenlerden 90 kişi hayatını kaybetti


Uluslararası Göç Örgütü (IOM), bu sabah Libya açıklarında batan bir botta 90 göçmenin boğularak öldüğünü açıkladı. Faciadan yalnızca üç kişi kurtulabildi.
 
Reuters'ın dünyaya son dakika olarak duyurduğu habere göre, IOM yaşamını yitirenlerin çoğunluğunun Pakistan vatandaşı olduğunu belirtiyor.
 
Türkiye-Yunanistan hattının kapanmasıyla 2016 yazından itibaren göçmen trafiği Libya-İtalya hattına kaymış oldu. Aynı yıl 5 binden fazla insan Akdeniz'de boğuldu ve 2016 en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl ise can kaybı 3 binin üzerindeydi.
 
Çalkantılı yıllar geçiren ve otorite boşluğunun bulunduğu Libya'da, bazı göçmenler köle pazarlarında satılıyor.

ETİKETLER

Libya Libya göçmen botu Uluslararası Göç Örgütü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.