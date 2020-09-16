Libya Başbakanı Serrac istifa edeceğini duyurdu!

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac, katıldığı canlı yayın programında istifa edip etmeyeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekim ayı sonunda görevini bırakmak istediğini belirten Serrac, "Ekim ayı sonunda görevlerimi yeni kurulacak hükümete ve yürütme meclisine teslim etmek istiyorum" açıklamasında bulundu.
ÇAVUŞOĞLU'NDAN SERRAC AÇIKLAMASI
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Serrac'ın istifa edeceği söylentilerine ilişkin, "Serrac'ın yardımcısı ile de görüştüm. Serrac, Libya'da her iki tarafın mutabakatı ile seçime gidildiği takdirde, fedakarlık yaparak istifa edebileceğini ifade etti. Yoksa bugünden bir istifa söz konusu değil" ifadelerini kullanmıştı.