LGS’de başarılı olan öğrencilere burs imkanı

Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrencilere İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yüzde 100’e varan oranda burs desteği vereceğini açıkladı. Aileler, çocukları için kolejin çağrı merkezini arayarak, yeni dönem eğitim bursuna yönelik bilgi alabilir.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji , LGS’de başarılı olan öğrencilere yüzde 100’e varan oranda burs desteği vereceğini duyurdu. Koleji, burs desteğiyle öğrencileri ödüllendireceğini aktardı. Başarılı öğrencilere yüzdelik dilimlerine göre eğitim ve kitap bursu da verileceği belirtildi.

Anadolu ve Fen-Tek Liselerinde eğitim alan öğrenciler, 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanma fırsatı da bulacak.

21. YÜZYIL BECERİLERİ KAZANIYORLAR

Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği yeterlilikleri kazandırmak hedefleniyor. Amaç, öğrencileri araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okur yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı, eleştirel ve yaratıcı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatmak. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. t-MBA eğitim modeli 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor.

Liseye Geçiş Sınavı 2020’de başarı gösteren öğrenciler ve velileri, kolejin çağrı merkezi hattıyla veya doğrudan kampüslerle irtibata geçerek yeni dönem eğitim bursu oranları hakkında bilgi alabilir.