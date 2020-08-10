LGS boş kontenjanlar 2020 ve taban puanlar yayımlandı! E-Okul lise boş kontenjan sorgulama!

LGS 1. nakil dönemi başvuruları için, MEB boş kontenjanları ve taban puanları yayımladı. Tercih işlemlerinin ardından bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, E-Okul üzerinden açılan boş kontenjanlar ekranı aracılığıyla lise kayıt işlemlerini yapacak. İşte E-Okul lise boş kontenjan sorgulama!

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak.

LİSE BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS yerleştirmelerinin ardından boş kontenjanlar, E-Okul ana sayfasındaki modül üzerinden yayımlandı.



2019-2020 Eğitim-öğretim yılında 9 uncu sınıfı tamamlayarak 10 uncu sınıfa geçen öğrencilerin meslek alanlarına geçiş işlemleri Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen esaslara göre öncelikli olarak öğrencilerin bulunduğu okullardaki alanlara yapılmıştır. Alan değiştirmek isteyen veya başka okullardaki alanlara geçmek isteyen öğrencilerin geçiş işlemleri aşağıdaki açıklamalara göre nakil yoluyla yapılacaktır:



1-Alanlar bazında boş kontenjanlar 7 Ağustos 2020 saat 17:00 den sonra e-Okul sisteminde “Nakil Boş Kontenjan ve Taban Puan Bilgileri” bölümünde ilan edilecektir.



2-Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun dışındaki diğer okullarda kontenjanı bulunan alanlara nakil başvuruları 10 Ağustos 2020 tarihinde açılacaktır.



Yapılan nakil başvuruları 14 Ağustos 2020 tarihinde ilgili okul müdürlüklerince değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve aynı gün okulda ilan edilerek e-Okul, Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden de öğrencinin velisine bildirilecektir.

LGS BOŞ KONTENJANLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



LGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

LGS nakil başvurusu E-Okul üzerinden gerçekleşecek. İlk tercihinde istediği okula yerleşemeyen öğrenciler, 1. nakil dönemi başvurusunu E-Okul ana sayfasında yayımlanacak ekran aracılığıyla yapabilecek.



Bu ekranda yapılan tercihler, okul müdürlükleri tarafından onaylanarak kayıt altına alınacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın E-Okul aracılığıyla nakil ekranını yayımlamasının ardından işlemler resmen başlayacak.

LİSE KAYITLARI 2020 NE ZAMAN?

2020 lise kayıt tarihleri henüz belli olmadı. Tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçlarının adayların erişimine açılmasıyla birlikte lise kayıtları başlayacak.

2. nakil başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Sonuçlar 24 Ağustos’ta duyurulacak.

24-26 Ağustos tarihleri aralığında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması işlemi gerçekleştirilecek.