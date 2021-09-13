KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama! KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, nereden öğrenilir?

KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2021, KYK yurt sonuçları nereden öğrenilir? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) yurtları için başvuru yapan üniversite öğrencileri sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Başvuru işlemleri 12 Eylül saat 23.59'da sona erince, gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi, KYK yurt başvuruları sonuçları için nefesler tutuldu. Peki, KYK sonuçları kaç günde çıkar?

KYK sonuçları ne zaman açıklanacak, KYK 2021 yurt sonuçları açıklandı? 2021-2022 Eğitim yılı için KYK yurt başvuruları sona erdi, gözler yeni eğitim - öğretim yılının başlamasına az bir süre kala KYK yurt sonuçlarına çevrildi. İşte KYK yurt başvuru sonucu sorgulama…

KYK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK sonuçları henüz açıklanmadı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK yurt sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da belli olmadı.

10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.