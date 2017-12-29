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Kuzey Kore'ye petrol taşıyan gemiye el kondu!

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 12:09 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 12:09

Güney Kore’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararlarını ihlal ederek Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı gemiye el koyduğu bildirildi.


Güney Kore, Kuzey'e petrol taşıyan gemiye el koydu  - Hong  Kong bandıralı gemi incelemeye alındı Yonhap ajansı, 19 Ekim’de uluslararası sularda Pyongyang yönetimine  ait bir gemiye 600 ton petrol ürünü naklettiği belirlenen "Lighthouse Winmore"  gemisine Güney Koreli gümrük yetkilileri tarafından el konularak incelemeye  alındığını duyurdu.
 
Güney Koreli yetkililerin, geminin petrol transferi ile ilgili elde  ettikleri bilgileri ABD tarafı ile paylaştığı belirtildi.
 
Çin Dışişleri Bakanlığından açıklama
 
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying de başkent Pekin’de  düzenlenen basın toplantısında söz konusu gemiyle ilgili soruşturma yaptıklarını  kaydederek ağustos ayından itibaren geminin Çin limanlarına girmediğini ve   geminin adının limanlara ait giriş çıkış kayıtlarında bulunmadığını söyledi.
 
Çin’in BMGK’nın aldığı yaptırım kararlarını sıkı bir şekilde  uyguladığını ifade eden Hua, Çin vatandaşları ve Çinli şirketlerin söz konusu  kararları ihlal etmesine izin vermediklerini savundu.
 
Hua, tüm üye ülkelere BMGK kararlarını kapsamlı şekilde uygulama  çağrısında bulunarak Kore Yarımadası'nda sorunun çözümü ve bölgede barış ve  istikrarın sağlanması için diyalog ve müzakere kanallarının kullanılması yönünde  çaba harcanması gerektiğini vurguladı.
 
Çin Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklama da ülkenin BMGK  kararlarını kapsamlı bir şekilde ve bütünüyle uyguladığı vurgulanmıştı.
 
Çin Ticaret Bakanlığı, eylül ayı sonlarında rafine petrol ürünlerinin  Kuzey Kore'ye ihracatını sınırlandırdıklarını açıklamıştı.
 
Eylül ayında BMGK, nükleer ve füze programını sürdüren Kuzey Kore’ye  rafine petrol satışına sınırlama getirilmesi kararını kabul etmişti. Kararda  petrol satışının, ekim ayından yıl sonuna kadarki üç aylık sürede 500 bin varil,  2018'de de 2 milyon varil ile sınırlandırılacağı kaydedilmişti.
 
BMGK 22 Aralık’ta da Çin ve Rusya’nın desteğiyle Kuzey Kore'ye ihraç  edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilerek bu ülkeye ham  petrol yıllık ihracatının 4 milyon varille sınırlandırılması ve yurt dışında  çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesine yönelik  yaptırım kararını benimsemişti.
 
  
 
 
 
 

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