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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hükümetten istifa açıklaması

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 12:28 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 12:54

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Başbakan Ersan Saner, hükümetin istifa ettiğini duyurdu. Saner, istifanın en kısa sürede cumhurbaşkanına sunulacağını bildirdi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan  Saner, en kısa sürede hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sunacağını  söyledi.  Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Saner, yaptığı  yazılı açıklamada, “Meclis’teki nisap sorununun ve hükümet içinde ortaya çıkan  bazı sorunların istifayı gündemine almasına neden olduğunu” bildirdi.
 
Saner, “Bu noktadan hareketle en kısa sürede Sayın Cumhurbaşkanımızı  ziyaret ederek hükümetin istifasını kendilerine takdim edeceğim.” dedi.  UBP, Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisinin (YDP) üçlü  koalisyonunun, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile Halkın Partisinin (HP)  “hükümet etme sorumluluğundan kaçmaları üzerine bir anlamda zorunlu olarak  kurulduğunu” belirten Saner, iç ve dış siyasetteki tüm sorunlara rağmen koalisyon  hükümetinin başarı ile görevini yerine getirdiğini belirtti.
 
 

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KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti istifa
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