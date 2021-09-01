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Kuruçeşme’nin Süperstarı!

01 Eylül 2021 Çarşamba - 15:09 | Son Güncelleme : 01 09 2021 - 15:11

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Süperstar Ajda Pekkan'ı ağırladı.


Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan Süperstar Ajda Pekkan hayranlarına unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Pekkan, konserine başlamadan önce sevenlerine şu sözleriyle seslendi; "Birbirimizden  ayrı kaldığımız günler, yıllar oldu. Fakat  duygularımızın ortak noktası hep müzik oldu. Birbirimizden uzak kalsak da bugün boğazın incisi Kuruçeşme Açıkhava’da birlikteyiz. 
 
 
Konserine "Sihirli Aşk" şarkısıyla başlayan süperstar, repertuvarı ve kendisine eşlik eden dansçıları ile unutulmaz bir geceye imza attı. 
 
 
"Vitrin", "Amazon", "Aynen Öyle" ve "Eğlen Güzelim" gibi en sevilen hit'lerini seslendiren Pekkan, şarkılarının yanı sıra güzelliğiyle de göz doldurdu.  Ajda Pekkan, Cihan Nacar imzasını taşıyan somon rengi tulumu ve saçına yerleştirilen taç şeklindeki aksesuarlarıyla göz kamaştırdı.
 

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Kuruçeşme Ajda Pekkan konser
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