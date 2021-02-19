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Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alıyor!

19 Şubat 2021 Cuma - 18:23 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 18:23

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı ilanı yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilanına göre İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 35 adet sürekli işçi alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İstanbul Atatürk Kültür Merkezi işçi alımı başvuru şartları!


Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı  İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğüne sürekli işçi alacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İstanbul Atatürk Kültür Merkezi işçi alımı başvuru şartları! 
 
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak. 
 
İSTANBUL ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 
 
İlan şartlarını taşıyan adaylar, ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İşkur internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvurularını yapabilecek. 
 
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla başvuru yaptığı tespit edilirse tüm başvuruları geçersiz sayılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarmca görevlerinden çıkanlanlar veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecek. İstihdam edilecek işçiler için mülakat yapılacak. Mülakata girmeye hak kazanan adaylar noter kurası sonucu belirlenecek. İŞKUR tarafından bildirilen tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısının (ilan edilen kadro sayısının) 4 katı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday doğrudan noter huzurunda gerçekleştirilecek kura ile belirlenecek. 
 
Kura sonucu belirlenen listedeki adayların belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar Merkez Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğüne (Hobyar Mahallesi, Şeyhülislam Hayri Efendi Cd. No:2, 34112 Fatih/İstanbul ) şahsen teslim edecek. Ancak hastalık, doğum veya askerlik mazereti nedeniyle belgelerini teslim edemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu, hastalık raporu veya askerlik durum belgesini ibraz etmeleri kaydıyla) yakınları aracılığıyla belgelerini teslim edebilecekler. 
 
 
 
 

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