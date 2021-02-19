Kültür ve Turizm Bakanlığı İŞKUR aracılığıyla sürekli işçi alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı ilanı yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilanına göre İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 35 adet sürekli işçi alınacak. Başvurular İŞKUR üzerinden alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte İstanbul Atatürk Kültür Merkezi işçi alımı başvuru şartları!

