Kripto parada ters köşe! Aniden düşmeye başladı, kaybettiriyor

Kripto paranın atası Bitcoin kaybettiriyor. Düşmeye başladı. Yatırımcı tedirgin. Bu öğlen itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.3 gerileyerek 54.730 dolara düştü. Binance'in 31 Aralık itibarıyla yuan işlemlerine son vereceğini açıklaması düşüşte etkili oldu

Bitcoin yaklaşık 1 haftadır kararsız bir seyir izliyor. Bu süreçte zaman zaman 57.500 doların üzerini test eden Bitcoin henüz daha yukarı seviyelere doğru kalıcı bir hamle yapamadı.

Bu öğlen itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.3 gerileyerek 54.730 dolara düştü. Analistler 53.800 doları önemli bir destek seviyesi olarak gösterirken 57.500 doların kalıcı olarak kırılması durumunda yeni tarihi zirvelerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Bitcoin 14 Nisan'da 64.804 dolara yükselerek rekor kırmıştı.

Ethereum yüzde 0.77'lik kısıtlı bir gerilemeyle 3.446 dolara düştü.

Bitcoin'deki gerilemede işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından olan Binance'in yuan işlemlerini 31 Aralık itibarıyla sonlandıracağını açıklaması etkili oldu. Çin hükümetinin kripto para işlemlerini yasaklamasının ardından Binance ayrıca Çin'den kullanıcıların sadece fon çekmesine izin verecğini bildirdi.

BINANCE COIN'E YARADI

Bu açıklama piyasa genelinde olumsuz rüzgarlar estirse de Binance Coin'e talebi artırmışa benziyor. Binance Coin son 24 saatte yüzde 15 değer kazanarak 461 doları aştı. Yuan işlemi yapan kullanıcıların Binance Coin'e dönmesinin bu yükselişi tetiklediği tahmin ediliyor.