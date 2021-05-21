Kripto para piyasası sarsıldı! Bitcoin'e büyük darbe

Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Bitcoin madenciliği konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açıklayınca, Bitcoin fiyatı 41 bin doların üzerinden 36 bin 675 dolara geriledi.

Çin'in kripto para tedbirleri sonrası sert düşüşler görülen kripto para piyasasının en büyük oyuncusu Bitcoin , dipten alımlarla 41 bin dolar düzeyinin üzerine çıktıktan sonra Çin’den gelen Bitcoin madenciliği ve ticaretine karşı sert önlemler alınacağı açıklaması ile 37 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para piyasalarında, Çin'in önce finans sektörünün kripto para kullanımı yasaklaması, ardından da kripto para ticareti ve madenciliğine karşı sert tedbirler alacağını açıklaması üzerine Bitcoin son 24 saatte yüzde 10,67 düşüşle 37 bin 272 dolardan işlem gördü.

Bitcoin'in 'kirli' imajının karşısında bir rakip olarak değerlendirilen Ether ise yüzde 17,05 düşüşle 2 bin 413 dolar düzeyinde seyretti.