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Kredi ile ilgili flaş fırsat! Faizsiz, 5 yıl vadeli ve 3 yıl geri ödemesiz
Kredi fırsatı. 3 yıl geri ödemesiz, 5 yıl vadeli faizsiz kredi. Detayları belli oldu. Destek programının birinci bileşeninde, imalat sektöründeki mikro ve küçük işletmelere (MKİ) faizsiz geri ödemeli destek kredisi verilecek. İkinci bileşende ise 2017 ve sonrasında kurulan imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerinde faaliyet gösteren, genç yenilikçi MKİ’lere aynı destek kredisi sağlanacak. Geri ödemeli destekte üst limitler, mikro işletmeler için 10 bin liradan 3 ay olmak üzere 30 bin; küçük işletmeler için 25 bin liradan 3 ay olmak üzere 75 bin lira tutarında olacak. Ödeme tutarı, SGK 4A’lı çalışan sayısına ve harcama beyanına göre değişecek. Kullanılan destek, MKİ’ler tarafından 3 yılı ödemesiz dönemi takip eden 4’er aylık dönemlerde, 6 eşit taksitte 5 yıl vadede geri ödenecek.
Hükümet, Türkiye genelinde tam kapanma kararının ardından milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren yeni destek programını devreye aldı.