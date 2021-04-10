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Kredi desteği müjdesi, düşük faizli ve 10 yıl vadeli...

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 15:09 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 15:09

Kredi desteği müjdesi geldi. Düşük faizli ve 10 yıl vadeli kerdi için son başvuru tarihi 30 Haziran. Azami 10 yıl vadeye sahip kredi için onay tarihinde Merkez Bankası tarafından en son yayımlanan "İhale Yöntemiyle Satılan Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri Türk Lirası Yıllık Ortalama Birleşik Faiz Oranı"nın yarısı olarak hesaplanan faiz oranı uygulanacak. Başvurular Savunma Sanayii Başkanlığı'na yapılacak.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Bunların hepsi savunma sanayisi ekosistemimizin tabanının genişletilmesi, yeni oyunculara fırsat tanınması ve yeni teknoloji alanlarında yatırımcıları cesaretlendirerek, bu alanda faaliyete teşvik etmeye yönelik" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii  Başkanlığı (SSB), sunduğu cazip kredi mekanizmasıyla sektördeki yatırım ve  geliştirme faaliyetlerini destekliyor.
Savunmadaki yatırım ve çalışmalara kredi desteği büyüyor. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Savunma Sanayii Yatırım ve  Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı kapsamında sektöre sunulan kredi  büyüklüğü 300 milyon liraya ulaştı. İleri malzeme teknolojileri, robotik/otonom  sistemleri, elektronik harp, yapay zeka, silah/mühimmat, roket ve füze  sistemleri, yarı iletken üretimi gibi çalışmalar ve yatırımlar bu destekten  yararlanabilecek. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Başkanlık, geçen yıl Savunma  Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı'nı hayata  geçirdi. 150 milyon liralık kredi tutarının tamamına yakını firmalar ve  projelerin desteklenmesinde kullanıldı.
 
Başkanlık bu yıl da 150 milyon liralık yeni bir çağrıya çıktı. Böylece  sunulan kredinin büyüklüğü 300 milyon liraya ulaştı. Destek programı kapsamında savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve  uzay sanayisi alanlarında faaliyet gösteren yerli sanayi kuruluşlarının yatırım  faaliyetleri ile Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde  (HAB) yapılacak tesis inşaatı faaliyetlerinin finansal olarak desteklenmesi  amacıyla kredi verilecek.
 
2021 yılı için 3 öncelikli alan belirlendi. Birinci öncelikli alan  ileri malzeme teknolojileri, robotik/otonom sistemleri, ikinci öncelikli alan  elektronik harp, algılama teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka,  elektronik/aviyonik, silah/mühimmat, roket ve füze sistemleri, KBRN, yarı iletken  üretimi, kompozit teknolojileri, üçüncü öncelikli alan HAB'a yapılacak tesis  inşaatı olacak. Azami 10 yıl vadeye sahip kredi için onay tarihinde Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası tarafından en son yayımlanan "İhale Yöntemiyle Satılan Hazine  Bonoları ve Devlet Tahvilleri Türk Lirası Yıllık Ortalama Birleşik Faiz Oranı"nın  yarısı olarak hesaplanan faiz oranı uygulanacak. Başvurular 30 Haziran'a kadar  SSB'ye yapılabilecek.
 
"Firmaların ilgisi yüksek"
 
SSB Başkanı İsmail Demir, programın, Savunma Sanayii  İcra Komitesinin kararıyla Savunma Sanayii Destekleme Fonu kullanılarak sektörün  desteklenmesi için ayrılan bir kaynakla oluşturulduğunu söyledi. Bu kapsamda geçen yıl 150 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını ve  aynı miktarın bu yıl da kullandırılacağını bildiren Demir, "Bunlar, savunma  sanayisini geliştirmek üzere özellikle teknoloji, savunma sanayisi teknolojileri,  havacılık ve uzay alanlarında, ayrıca şu anda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ  yakınlarında yeni geliştirdiğimiz HAB'daki faaliyetleri desteklemek üzere  firmalarımızın yetenek, yetkinlik ve ihtiyaçları değerlendirilerek verilen  destekler. Bu sene de bunları vermeye devam edeceğiz." dedi. Firmaların bu desteğe ilgisinin çok fazla olduğunu vurgulayan Demir,  şu değerlendirmede bulundu:
  
"Firmalar kendilerini anlatmak, desteğe başvurmakla ilgili çok  hevesliler. Sektörün önünü açmak çok önemli. Malum bu kaynağı Savunma Sanayii  Destekleme Fonundan oluşturuyoruz. Fonun adına dikkati çekmek istiyorum, Savunma  Sanayii Destekleme Fonu. Bu açıdan Savunma Sanayii İcra Komitesinden onay  aldığımız bütün projelerin kaynağı bu fon ve milli bütçeden aktarılan bazı  paralar. Böylece bu desteği sürekli yapmamız gerekiyor. Zaten projelerimizin  içinde her bir ana yükleniciye belirli oranda alt yüklenici ve KOBİ seviyesinde  yüklenici kullanma zorunluğu getirdiğimiz gibi, teknoloji kazanım yükümlüğü adı  altında da yeni teknolojilerin geliştirileceği belli bir yüzdenin ayrılmasını  şart koşuyoruz. Bunların hepsi savunma sanayisi ekosistemimizin tabanının  genişletilmesi, yeni oyunculara fırsat tanınması ve yeni teknoloji alanlarında  yatırımcıları cesaretlendirerek bu alanda faaliyete teşvik etmeye yönelik."
 
"Mühim olan sektörü canlandırmak, geliştirmek"
 
Demir, HAB'da firmaların yerlerini almaya başladıklarını söyledi.  Yerlerin hemen hemen dolduğunu, kimi firmaların tesislerini kurduğunu,  kimilerinin faaliyete başladığını anlatan Demir, şunları kaydetti: "Burada özellikle ileri imalat ve malzeme teknolojileri konusunda bir  uzmanlık alanı da oluşturmak istiyoruz. Çünkü özellikle geliştirmemiz gereken bir  alan. Havacılık ve uzay dediğimizde malzeme, yeni ve modern imalat teknolojileri  çok önem kazanıyor, hassas imalatlar. Bunun yanında silah teknolojileri,  elektronik, bilişim, iletişim, yapay zeka, robotik gibi sistemler burada yer  alacak ve bunların da önemli ölçüde, yapabildiğimiz ölçüde tabi ki teşvikleri  olacak. Bizim verdiğimiz 150 milyon lira tek bir kaynak değil. Başka kaynakların,  teşviklerin oluşturulması gerekiyor. Bu arada bizimle proje yapan her firmaya da  mesela banka teminat mektupları yerine şirket bonosu alma gibi kolaylıklar  sağlayarak, projeler üzerindeki ve kredi yüklerini azaltmak gibi bir yola da  başvuruyoruz. Mühim olan burada sektörü canlandırmak, geliştirmek. Çünkü savunma  sanayisi canlı, dinamik ve geleceğe güvenle bakan bir sektör olmalı. Eğer bu  sektörün önünü açmazsak gelecekle ilgili çok fazla oyuncu bulamayabiliriz,  cesaret kırabilir, yatırımcılarımız bu alanda fazla iştah duymayabilirler."
 
Demir, bu destek mekanizmasıyla bir anlamda küçük firmaların  desteklendiği ancak bununla sınırlı kalmayıp faaliyetin niteliği, önemi,  kritikliğine bakarak daha büyük ölçekli kuruluşlara da destek sunulduğunu  söyledi. Demir, "Büyükler kendilerini finanse etmekte daha rahat olabiliyorlar,  daha kolay kaynak bulabiliyorlar. Önemli bir teknoloji üretim alanı veya Ar-Ge'ye  yönelik bir faaliyet varsa o da bizim radarımızda ama genel anlamıyla daha çok  küçük, orta seviyedeki işletmelerin ilgi duyduğu bir alan oluyor." dedi.

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