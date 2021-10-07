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KPSS şartı yok 130 bin kişi alınacak, İŞKUR duyurdu...
9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren Türkiye İş Kurumu, 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı. İstihdam seferberliğinde kilit rol oynayan İŞKUR, 9 aylık dönemde pandemi koşullarına karşın 988 bin istihdam yaratarak rekora imza attı. İşte kamu ve özel sektöre alınacak pozisyonlar ve İŞKUR iş ilanları...
Pandemi koşullarına rağmen istihdam dört koldan desteklenirken; çalışmak isteyenlere hem kamuda hem özel sektörde binlerce iş imkanı var. Türkiye İş Kurumu, hem özel hem kamuda 130 bine yakın açık işe hızlı bir şekilde uygun personel alımı için ilana çıktı.