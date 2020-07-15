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Kovid-19 vakaları yasakları geri getirdi

AA |  15 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:29 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 17:29

Yeni tip corona virüs (Kovid-19) vaka sayılarının bir milyona yaklaştığı Hindistan'da çok sayıda eyalette yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


Ülke basınındaki habere göre, salgın riskinin yüksek olarak  değerlendirildiği Maharashtra, Tamil Nadu, Batı Bengal ve Assam eyaletlerinin de  aralarında bulunduğu çok sayıda eyalet ve bu eyaletlere bağlı bazı bölgelerde  bugünden geçerli olmak üzere bir hafta süreyle sokağa çıkma yasağı getirildi.
 
Microsoft, Apple ve Amazon gibi tanınmış teknoloji şirketlerinin  ofislerinin de bulunduğu güneydeki teknoloji merkezi Bangalore de sokağa çıkma  yasağı ilan edilen bölgeler arasında yer aldı.
 
Salgın nedeniyle ülkenin diğer bölgelerindeki işlerini kaybeden  yaklaşık 2,5 milyon göçmen işçinin evlerine döndüğü Bihar eyaletinde ise sokağa  çıkma yasağı iki hafta olarak açıklandı.
 
Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği eyaletlerde halk, sadece gıda  alışverişi ve sağlık hizmetleri ihtiyacı gibi acil durumlarda sokağa  çıkılabilecek.
 
Kovid-19'un ülkenin çeşitli bölgelerde farklı zamanlarda zirve  yapması bekleniyor
Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, koronavirüs vakalarının ülkenin  çeşitli bölgelerinde farklı zamanlarda zirve yapmasının beklediğini açıkladı.
 
Vardhan, ülkede her gün 280 binden fazla kişiye test uygulandığını ve  toplam test sayısının 12 milyona ulaştığını söyledi.
 
Hindistan'da son 24 saatte tespit edilen 29 bin 429 yeni vakayla  toplam Kovid-19 vaka sayısı  936 bin 181'e ulaşırken, salgına bağlı 582 yeni  ölümün kaydedildiği ülkede toplam ölü sayısı ise 24 bin 309'a ulaştı.
 

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