Korsan çekiliş yapan fenomenlere para cezası! 10 milyon lira...

Sosyal medya fenomenlerinin daha fazla takipçi kazanmak adına gerçekleştirdikleri kura-çekiliş videoları denetime takıldı. Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Emniyet, Başak Karahan, Enes Batur, Reymen gibi fenomenlerin kanuna aykırı olarak şans oyunları düzenleyerek suç işlediğini belirledi. Milli Piyango'ya bağlı şans oyunları yönetmeliğine aykırı davrandığını belirlenen ve takipçi sayısı yarım milyon ile 1,7 milyon arasında değişen 10 fenomen hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Kanuna göre bu durumu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve 2 seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.
KANUNA AYKIRI ÇEKİLİŞ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. Fenomenlerin yayınladıkları videolarda yılbaşı çekilişi için şans oyunu tertip etmesi, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyango'ya verildiği için kanunsuzdu. Suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyango'dan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat çekiliş düzenleyen 10 ismin piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.
10 FENOMENE SORUŞTURMA
Emniyet tarafından düzenlenen fezlekede, Milli Piyango'ya ait kanun hükmünde kararnamede oyunları tertipleyenlerle ya da kanunu ihlal edenler 10 milyon TL'ye kadar idari para cezası ve iki seneye kadar hapis cezası hüküm olacağı anlatıldı. Fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcılık tarafından Enes Batur, Yusuf Aktaş, Başak Karahan, Kemalcan Parlak, Cantuğ Özsoy, Pelin Baymazoğlu, Ahmet Sonuç Taner Yeşildağ'ın aralarında bulunduğu 10 fenomen hakkında soruşturma başlatıldı.