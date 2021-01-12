Korsan çekiliş yapan fenomenlere para cezası! 10 milyon lira...

KANUNA AYKIRI ÇEKİLİŞ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde yaptığı denetimlerde sosyal medyada fenomen haline gelen bazı kullanıcıların yayınladıkları videolarda kanunsuzluk fark etti. Fenomenlerin yayınladıkları videolarda yılbaşı çekilişi için şans oyunu tertip etmesi, şans ve talih oyunları düzenlenme yetkisi kanun hükmünde kararnameyle Milli Piyango'ya verildiği için kanunsuzdu. Suç işledikleri belirlenen fenomenlerin bulunduğu kullanıcılara idari ve adli soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkının idareye ait olduğu belirtilip, çekiliş düzenleyen kişilerin her ne şekilde olursa olsun katılım hakkı verilerek karşılığında değerli ya da değersiz hediye vermesi için Milli Piyango'dan izin alması gerektiği belirlendi. Fakat çekiliş düzenleyen 10 ismin piyango idaresine herhangi bir başvurusu olmadığı ortaya çıktı.