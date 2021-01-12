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Koronavirüste son durum açıklandı

12 Ocak 2021 Salı - 19:09 | Son Güncelleme : 12 01 2021 - 19:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı.Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. 
Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809  kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19  tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e  yükseldi
 
Sağlık Bakanı Koca, "Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun  bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi.  Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve  tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz." dedi.

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Koronavirüs Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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