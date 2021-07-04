Koronavirüs geçirenler için aşının nasıl olacağı merak ediliyordu. Sağlık Bakanlığı hastalığı geçirenlerin aşı randevuları ile ilgili güncellemeye gitti. Koronavirüs Bilim Kurulu koronavirüs geçirenlerin ilk doz aşısını Biontech yaptıranların tek doz aşı uygulamasına geçirilmesine karar verdi. Peki, Koronavirüs geçirenler tek doz aşı mı olacak? Korona geçirenler 2. doz aşı olabilecek mi? İşte detaylar...

Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Sağlık Bakanlığı aşılamada yeni uygulamaya geçtiğini duyurdu. Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından alınan karar ile aşı hakkı da 3 aya indirilmiş oldu. Peki, Koronavirüs geçirenler tek doz aşı mı olacak? Korona geçirenler 2. doz aşı olabilecek mi? İşte detaylar...

Koronavirüste aşılama hızla devam ederken, Sağlık Bakanlığı yeni uygulamaya geçti. Alınan karara göre artık koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyacak. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, " Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir." demişti.

KORONA OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?

30 Haziran'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti; "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.

Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."

COVİD GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2'nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.