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Koronavirüs aşısı bulundu mu? Yerli corona virüs aşısında insanlı deney ne zaman? İşte yerli corona aşısı takvimi

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 12:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Türkiye'de koronavirüs aşı çalışmasını yürüten ekibin başındaki isim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut Aşı takvimine ilişkin detayları paylaştı. Peki, Yerli aşıda insanlı deney ne zaman? İşte yerli corona aşısı takvimi ve Türkiye Corona virüs aşı çalışmaları...


Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdesini verdiği koronavirüs aşı çalışması merak ediliyor. Türkiye'nin ilk aşısı hazır. İlk aşamada hayvanlar üzerinde olumlu yanıt veren aşı ile ilgili takvim de belli oldu. Türkiye'de corona virüs aşı çalışmasını yürüten ekibin başındaki isim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut Aşı takvimine ilişkin detayları paylaştı. Peki, Yerli aşıda insanlı deney ne zaman? İşte yerli corona aşısı takvimi ve Türkiye corona virüs aşı çalışmaları...
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yerli corona virüs aşısı ile ilgili müjdeyi verdi. Türkiye'de corona virüs aşı çalışmasını yürüten ekibin başındaki isim Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kanser Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hakan Akbulut, "8 Temmuz itibarıyla da hayvan çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı" dedi. 
 
YERLİ CORONA VİRÜS AŞISINDA UMUT VEREN GELİŞME
 
Prof. Dr. Hakan Akbulut, "22 Mart'ta laboratuvara kapandık. 29 Mayıs'ta 8 adet aşı hazırladık ve hayvan deneylerimize başladık. 8 Temmuz itibarıyla da hayvan çalışmalarımız başarıyla sonuçlandı" diye konuştu. 
 
YERLİ AŞIDA İNSANLI DENEY NE ZAMAN?
 
Prof. Akbulut, aşı için ilaç firmalarıyla görüştüklerini anlattı. Ekim ayında ilk aşının üretimini planladıklarını belirtti.
 
Akbulut, "Üretim için TÜBİTAK Başkanlığımızın önderliğinde Türkiye'deki ilaç firmalarımız görüşüyoruz. Ekim ayında ilk aşımızın fabrika üretimini tamamlayıp insan çalışmasına başlamayı planlıyoruz" dedi. İnsanlı deneyler eylülde başlayacak. 
 

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